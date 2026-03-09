Continuità territoriale, Marsilio: “Puntiamo ai primi voli per Linate e Torino dal prossimo inverno”

Si è tenuta a Roma, presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo, la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria per gli oneri di servizio pubblico dell’Aeroporto d’Abruzzo, finalizzati a garantire i collegamenti con Milano Linate e Torino Caselle.

Al tavolo, coordinato dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, hanno preso parte, oltre alla Regione per la quale era presente anche l'assessore alle Infrastrutture e trasporti Umberto d'Annuntis, la Saga con il presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni, i vertici dell’Enac e la Direzione generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La riunione si inserisce nel percorso avviato dalla Regione per il riconoscimento della continuità territoriale sulle due tratte ritenute strategiche per la mobilità e lo sviluppo economico dell’Abruzzo.

“Nel corso della riunione è stata esaminata tutta la documentazione, completata l’istruttoria e aggiornata la seduta per la conclusione della Conferenza dei servizi al prossimo 25 marzo”, ha dichiarato il presidente Marsilio.

“È stato un lavoro molto proficuo. Stiamo rapidamente concludendo una fase decisoria, dopo la lunga attesa necessaria affinché la Commissione europea riconoscesse alla Regione Abruzzo la continuità territoriale su queste tratte. Per questo, confidiamo di poter andare a gara prima dell’estate e già dal prossimo inverno attivare i collegamenti da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle, rispondendo a un’esigenza che da tempo cittadini e imprese ci segnalano come strategica per lo sviluppo economico e produttivo del territorio”.