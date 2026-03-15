Abruzzo prima in Italia con 24 Comuni Plastic Free premiati a Roma

In Abruzzo sono 24 i Comuni premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. L’Abruzzo si conferma così la regione italiana con il maggior numero di amministrazioni premiate, segno di un impegno crescente dei territori nella tutela dell’ambiente.

I Comuni premiati sono: Francavilla al Mare (CH), Rocca San Giovanni (CH), San Salvo (CH), San Vito Chietino (CH, 2 tartarughe), Vasto (CH, 2), Bussi sul Tirino (PE, 3 tartarughe), Montesilvano (PE), Pescara (PE, 2), Spoltore (PE), Alba Adriatica (TE, 2), Castiglione Messer Raimondo (TE), Corropoli (TE), Giulianova (TE), Martinsicuro (TE), Mosciano Sant'Angelo (TE), Nereto (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Pineto (TE), Roseto degli Abruzzi (TE, 2), Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Sant’Omero (TE), Silvi (TE, 2), Teramo (TE) e Tortoreto (TE).

Tra questi spicca Bussi sul Tirino, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato a 11 Comuni che si sono distinti per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali. A livello nazionale sono 141 i Comuni italiani premiati durante la cerimonia della quinta edizione, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma. Le amministrazioni sono state selezionate per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, la promozione di comportamenti responsabili e una gestione virtuosa del territorio.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ai 24 Comuni abruzzesi che riceveranno questo importante riconoscimento, risultato di un lavoro condiviso tra amministrazioni comunali, cittadini e rappresentanti di Plastic Free – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free per l’Abruzzo –. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i referenti e volontari Plastic Free che, con passione e dedizione, hanno portato avanti iniziative di sensibilizzazione, raccolte ambientali e progetti educativi su tutto il territorio”.

Per celebrare i risultati raggiunti e presentare nel dettaglio i Comuni premiati, è stata annunciata la conferenza stampa regionale “Comuni Plastic Free 2026 – Abruzzo”, in programma il prossimo 21 marzo alle ore 11 presso l’Aurum di Pescara.

“Quest’anno registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati, segno di una sensibilità ambientale sempre più diffusa. Basti pensare che nel 2022 erano appena 49, mentre oggi sono 141 – afferma Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Ma il dato più importante riguarda l’impatto concreto delle nostre azioni: grazie al sostegno delle amministrazioni e all’impegno dei nostri oltre 250mila volontari, siamo riusciti a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Il valore più grande resta proprio l’impegno quotidiano delle comunità locali: ispirare le persone a fare la propria parte è fondamentale, perché piccoli gesti individuali, sommati tra loro, possono generare un cambiamento reale nella tutela dell’ambiente e nella cura dei territori”.

Ad aprire l’evento è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha ricevuto il riconoscimento di Comune Plastic Free per la Capitale insieme all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Nel corso della cerimonia è stato trasmesso anche un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali nel contrasto all’inquinamento da plastica.

Un messaggio è arrivato anche dal presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, mentre il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma ha partecipato alla cerimonia consegnando un riconoscimento al presidente di Plastic Free Luca De Gaetano.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus, professore ordinario e direttore dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma, che ha illustrato i primi risultati della ricerca sostenuta dall’associazione sulla presenza di micro e nanoplastiche nell’organismo umano