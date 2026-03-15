A14, chiuso per una notte il tratto compreso tra Pescara ovest e Chieti e Pescara sud Francavilla

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attivitÃ nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari", dalle 22 di mercoledÃ¬ 18 alle 6 di giovedÃ¬ 19 marzo sarÃ chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.

Di conseguenza non sarÃ raggiungile l'area di parcheggio "Le Sirene ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il Raccordo Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla, in direzione Bari.