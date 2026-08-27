Terme di Popoli, al via il corso per Operatore termale

Si apre una nuova opportunitÃ di formazione professionale nel settore termale con il

percorso di qualificazione per Operatore Termale, figura professionale destinata a operare negli stabilimenti termali, nelle SPA e nei centri benessere. Un corso a cura di Tecnoservice - Scuola di alta formazione: la teoria si svolge nella storica sede di Palazzo Muzj a Popoli e la pratica negli spazi di Terme Inn Popoli.

Lâ€™Operatore Termale Ã¨ una figura qualificata che si occupa dellâ€™accoglienza e dellâ€™assistenza del cliente e della preparazione e somministrazione dei trattamenti termali, operando nel rispetto delle prescrizioni mediche e dei protocolli di sicurezza.

Il percorso, riferito al livello EQF 3, Ã¨ finalizzato allo sviluppo di competenze specifiche e integrate, che comprendono lâ€™assistenza al cliente termale, la predisposizione degli ambienti e della strumentazione e la somministrazione dei trattamenti.

Una formazione orientata alla professionalitÃ . Il programma formativo affronta diversi ambiti fondamentali per operare nel settore: dalla conoscenza della struttura termale e degli elementi di medicina termale ai mezzi di cura, dalle tecniche di comunicazione e ascolto attivo alla gestione della sicurezza sul lavoro.

Particolare attenzione viene dedicata alla capacitÃ di accogliere e assistere il cliente, comprendere le sue esigenze, analizzare la documentazione e le prescrizioni mediche, predisporre la scheda di trattamento e garantire comfort, privacy e corretta informazione.

Il percorso permette inoltre di acquisire competenze relative alla preparazione degli ambienti e delle attrezzature, alla sanificazione degli strumenti, alla gestione dei materiali e all'organizzazione degli spazi di lavoro.

Dalla teoria alla pratica. Un elemento qualificante Ã¨ lâ€™attenzione alla dimensione pratica. Il percorso prevede infatti un tirocinio curriculare minimo di 180 ore, con una durata massima prevista di 220 ore. La formazione teorico-pratica ha una durata minima complessiva di 323 ore, al netto del tirocinio.

Durante la formazione vengono approfondite le principali tipologie di trattamenti termali, i principi di idrologia e crenoterapia, le caratteristiche di fanghi, gas e acque termali, nonchÃ© gli aspetti di anatomia, fisiologia e biologia necessari alla comprensione dei trattamenti.

Lâ€™Operatore Termale Ã¨ chiamato a svolgere le proprie attivitÃ con particolare attenzione alla sicurezza: deve infatti essere in grado di seguire le prescrizioni mediche, assistere e sorvegliare il cliente durante il trattamento, riconoscere eventuali effetti collaterali o reazioni psicofisiche anomale e, quando necessario, avvisare il personale sanitario.

Una figura professionale al servizio della persona. Il percorso pone al centro non soltanto le competenze tecniche, ma anche la relazione con il cliente. Tra le competenze richieste rientrano infatti lâ€™ascolto delle esigenze e delle aspettative, lâ€™adattamento dellâ€™assistenza alle caratteristiche della persona, la gestione delle barriere comunicative e la capacitÃ di operare anche con clienti con un basso grado di autonomia.

La qualificazione rappresenta quindi un'opportunitÃ per chi desidera sviluppare una professionalitÃ specifica in un settore che integra cura, benessere, assistenza alla persona e competenze tecnico-operative.

Al termine del percorso, previo superamento dellâ€™esame pubblico previsto, viene rilasciato il certificato di qualificazione professionale ai sensi del D.Lgs. 13/2013. Ãˆ richiesta una frequenza minima del 70% delle ore complessive del percorso per lâ€™ammissione allâ€™esame finale.

Per informazioni sul percorso, sulle modalitÃ di iscrizione, sulle date di avvio e sulla sede di svolgimento: telefono 077453931, 0852031608; email: formazione@tecnoservicecoopsoc.it; info@tecnoservicecoopsoc.it