Villa Raspa di Spoltore, nuove aule della scuola dell'infanzia di via Basilea

Il Comune di Spoltore si appresta a inaugurare le nuove aule della scuola dell'infanzia di via Basilea, nella frazione di Villa Raspa. L'appuntamento ufficiale Ã¨ fissato per il prossimo 10 settembre alle ore 10, momento in cui la cittadinanza e le famiglie potranno scoprire i nuovi spazi dedicati ai piÃ¹ piccoli. L'intervento, realizzato con fondi PNRR, rappresenta un tassello importante per la comunitÃ locale, volto a offrire ambienti scolastici sempre piÃ¹ moderni, colorati e accoglienti per la crescita e l'apprendimento dei bambini.

La struttura Ã¨ stata pensata per garantire il massimo comfort e la piena funzionalitÃ didattica. All'inaugurazione interverranno le principali autoritÃ cittadine e scolastiche per il tradizionale taglio del nastro. Saranno presenti il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, l'assessore all'Istruzione Francesca Sborgia e il Dirigente scolastico Bruno D'Anteo. La cittadinanza, i genitori e i bambini, e la stampa sono invitati a partecipare a questo momento di festa per l'intera comunitÃ .