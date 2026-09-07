Â«Forme della crisi. Ragione, Diritto, TecnicaÂ»: si presenta il secondo Quaderno di Â«i GiapponesiÂ»

Sabato 12 settembre, alle ore 17.30, nella Tenuta Coppa Zuccari di CittÃ Sant'Angelo (via Torre Liquerizia), sarÃ presentato Â«Forme della crisi. Ragione, Diritto, TecnicaÂ», secondo Quaderno della rivista Â«i GiapponesiÂ», edito da Solfanelli. Il volume interroga la nozione di crisi nelle sue diverse declinazioni: quella della ragione, quella del diritto e quella innescata dal dominio della tecnica, temi che attraversano il dibattito filosofico e culturale contemporaneo.

I saluti saranno affidati a Liborio Stuppia, Rettore dell'UniversitÃ degli Studi Â«G. d'AnnunzioÂ» di Chieti-Pescara. Interverranno Federica De Felice, Silvia Elena Di Donato, Claudio Amicantonio e Roberto Rubino. Modera Marco Presutti. All'incontro saranno presenti gli autori del volume. L'ingresso Ã¨ a posti limitati: Ã¨ gradita la conferma di partecipazione.

Informazioni e conferme: 333/7547202 Â· www.tenutacoppazuccari.com.