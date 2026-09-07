V Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea a Spoltore, ecco i premiati

La cerimonia di premiazione del V Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea a Spoltore promosso dall'associazione Accademia degli Insepolti, si è svolta presso il centro sociale comunale in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna del Popolo, protettrice di Spoltore. Trentuno i partecipanti provenienti dal territorio regionale e nazionale: da Tagliacozzo, Canosa Sannita, Pescara, Turrivalignani, Spoltore, Montesilvano, Pineto, Lanciano, Miglianico, Casalincontrada, Brecciarola, Scafa, Cupello, Sulmona, Sant’Omero Penne e da Castellaneta (Taranto), Larino (Campobasso), Avellino, Sant’Angelo d’Alife (Caserta), Mercogliano (Avellino), San Tammaro (Caserta), Andretta (Avellino), Campobasso e Roma.

Alla premiazione, oltre ad un nutrito pubblico, hanno partecipato Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, Lucio Matricciani, presidente del consiglio comunale, Nada Di Giandomenico, Assessore alla Cultura e Agnese Ranghelli, Vicepresidente del consiglio comunale. Oltre alla giuria di esperti composta da Albano Paolinelli, Rosanna D’Adamo, Alberto Angelini, Roberto Di Giampaolo e Raffaele Conti e che ha proceduto alla graduatoria dei vincitori, c’è stato un voto popolare sui quadri rimasti esposti per una settimana presso il centro sociale. All’inizio della cerimonia è stato consegnato a Don Gino Cilli, parroco di Spoltore, un contributo da devolvere alla Caritas di Spoltore ed è stato donato dall’artista Naira Quisillo il suo quadro raffigurante Spoltore sormontata dalla statua della Madonna del Popolo. Ha vinto il premio del voto popolare Stefania Cardi di Roma con 27 voti, a fronte dei 237 visitatori che hanno votato.

La giuria degli esperti nella sua valutazione ha assegnato i premi in tre fasce, tutte con ex aequo:

1° premio ex aequo: Graziella Gagliardi (Tagliacozzo), Fabio Castellaneta (Castellaneta, Taranto), Sofya Abalmasova (Larino, Campobasso);

2° premio ex aequo: Antonio Civitarese (Canosa Sannita), Valentina Coletta (Pescara), Rosamaria Brandimarte (Turrivalignani);

3° premio ex aequo: Giuseppe Pelosi (Avellino), Lia Cristina Tassone (Spoltore).

Sono state assegnate quattro menzioni speciali a: Antonio De Amicis (Montesilvano), Vally Valentina (Pescara), Katia Demyanova (Lanciano) e Irene De Luca (Spoltore).