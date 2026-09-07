Al via il Pescara Liberty Festival, in piazza Sacro Cuore la musica di Danilo Rea e Dado Moroni

Saranno Danilo Rea e Dado Moroni ad aprire, domani, martedì 8 settembre, alle ore 21, il Pescara Liberty Festival, la rassegna promossa dal Comune di Pescara e diretta dal maestro Eleonora Paterniti. In programma cinque serate consecutive, con ingresso gratuito per il pubblico, tutte in piazza Sacro Cuore, e un quinto appuntamento, sempre in piazza, di restituzione pubblica della classe Danza e Tamburo delle residenze (il 13 settembre alle 19). Il tema di quest’anno è “Una città di persona”.

“Il Pescara Liberty Festival non accade semplicemente a Pescara. Accade con Pescara. Ecco ciò che desidero più di ogni altra cosa: per qualche giorno una piazza non sia solo una piazza, un artista non sia solo qualcuno da guardare, uno spettatore non sia solo qualcuno che guarda. Ci si possa incontrare davvero. Senza sapere fino in fondo cosa l’incontro produrrà. Senza essere completamente al riparo dall’altro. Di persona. Perché è di persona che si dicono e avvengono le cose più importanti. E se sono le persone a dare senso ai luoghi, allora esiste una dimensione ancor più essenziale, senza muri e coordinate: quella che si apre se ci si incontra davvero. Lì, per me, il dialogo diventa un luogo. E continuo a pensare che sia il più umano di tutti”, dice Paterniti annunciando il festival.

“Un grande appuntamento che eleva il livello culturale della città”, dice il sindaco Carlo Masci del Festival. Si apre una settimana di “musica colta e spettacoli di livello nazionale e internazionale con maestri talentuosi e geniali. E poi ci sono le residenze, aperte a tante persone interessate alla cultura, all’arte, allo spettacolo. Una rassegna di spessore che prosegue la stagione degli eventi estivi ed è la dimostrazione che Pescara cresce, dal punto di vista culturale. Invito tutti a partecipare”, a piazza Sacro Cuore (in caso di maltempo, all’Aurum), conclude Masci.

“Si alza il sipario su un evento fortemente voluto dal Comune che da anni scommette su questo appuntamento e i fatti ci dimostrano che la nostra è stata una scommessa vincente, per i concerti e per le residenze. Diamo il benvenuto agli artisti residenti che, siamo certi, anche quest’anno riusciranno a regalare al pubblico serate uniche e indimenticabili, in uno dei luoghi più suggestivi della città, accompagnandoci nel migliore dei modi alla fine dell’estate, dal punto di vista dell’offerta culturale”, dice l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota.

Domani sera due tra i più grandi pianisti jazz si incontreranno a Pescara in un concerto basato su improvvisazione e ascolto reciproco, con i pianoforti che suggeriscono loro nuove idee e territori inesplorati. Il repertorio spazia liberamente dal jazz puro alle riletture sorprendenti delle canzoni della tradizione italiana e internazionale, oltre a momenti estemporanei nati sul palco. Un dialogo brillante e coinvolgente unisce stili di forte personalità. I due maestri si divertono a intrecciare linguaggi e suggestioni musicali, alternano lirismo e virtuosismo, ironia e profonda complicità artistica. Ogni loro concerto è unico e irripetibile e si trasforma ogni volta in un evento originale, capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico.