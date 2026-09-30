"Aree Movie Friendly" in Abruzzo tra cinema, turismo e valorizzazione dei territori

Cinema, turismo e valorizzazione dei territori si incontrano nel progetto “Aree Movie Friendly”, promosso dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, in collaborazione con Abruzzo Film Commission, che sarà presentato venerdì 2 ottobre, alle ore 12:00, nell’ambito del Salone “Piacere, Abruzzo!” a Lanciano Fiera.



“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in rete i piccoli comuni e creare territori organizzati e pronti ad accogliere le produzioni cinematografiche, facilitando l’accesso a strutture ricettive, servizi, trasporti, fornitori, maestranze e professionalità locali.



Il cinema rappresenta uno straordinario strumento di promozione turistica. L’Abruzzo possiede paesaggi, borghi, città e luoghi di grande valore, ma oggi dobbiamo compiere un passo ulteriore: trasformare questa ricchezza in un sistema organizzato, capace di dialogare con le produzioni e di rispondere concretamente alle loro esigenze.



Il progetto punta, infatti, a superare i limiti che spesso incontrano i singoli piccoli comuni nel proporsi autonomamente alle produzioni, creando una rete territoriale in grado di offrire un riferimento unico e una risposta coordinata alle necessità delle troupe.



Con le Aree Movie Friendly vogliamo offrire anche ai centri più piccoli la possibilità di entrare concretamente nella macchina del cinema. Una produzione che arriva in Abruzzo non genera soltanto visibilità: utilizza strutture ricettive, ristorazione, trasporti, servizi e professionalità. Significa creare opportunità economiche e, nello stesso tempo, far conoscere luoghi che possono trasformarsi in nuove destinazioni turistiche.



La Val di Foro sarà il primo territorio nel quale verrà sperimentato il modello, con l’obiettivo di renderlo successivamente replicabile in altre aree della regione.



Partiamo con un progetto pilota ma l’ambizione è quella di costruire un modello che possa progressivamente coinvolgere tutto l’Abruzzo. Il 2 ottobre a Lanciano presenteremo un nuovo modo di mettere insieme cinema, turismo e territorio, facendo lavorare in rete istituzioni, comuni e operatori locali e creando nuove occasioni di sviluppo e promozione per le nostre comunità.”