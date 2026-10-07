'Impresa IN Accademia', XV edizione da record

Sono stati presentati oggi mercoledì 7 ottobre, nella sede di Pescara i risultati del progetto e la squadra vincitrice della XV edizione di Impresa IN Accademia, percorso formativo gratuito di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti universitari al mondo del lavoro. Il progetto si è svolto in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori, Federmanager Abruzzo e Molise, CreaLavoroGiovani, Top Solutions, Randstad, Cantina Zaccagnini Proudly Part Of Argea e il patrocinio delle università del territorio come l'Università “G d'Annunzio” Chieti-Pescara e l'Università di Teramo e in collaborazione con la LUISS Guido Carli di Roma.

Il bilancio storico delle prime quattordici edizioni conferma la solidità del progetto: circa 2.950 studenti coinvolti, 273 corsisti selezionati, 85 stage attivati e 125 project work sviluppati in sinergia con il Sistema Confindustria, posizionando Impresa IN Accademia come uno dei più efficaci strumenti di raccordo strategico del territorio.

Articolato in una fase teorico-laboratoriale di 34 ore, svolta tra sedi universitarie e aziendali, e in una successiva fase di elaborazione di project work su casi aziendali reali proposti dalle imprese partecipanti, il percorso ha visto il coinvolgimento di 21 studenti, chiamati a confrontarsi con le reali esigenze del sistema produttivo attraverso attività applicative finalizzate a sviluppare competenze tecniche, capacità progettuali, spirito di iniziativa e attitudine al problem solving.

L'edizione 2026 si è sviluppata attorno al tema “Lavorare nel cambiamento. Scoprire i nuovi modelli di lavoro per costruire le competenze di domani”, accompagnando i partecipanti nell'analisi delle trasformazioni che stanno ridefinendo il mercato del lavoro: dall'intelligenza artificiale alla transizione digitale, dalla sostenibilità ai nuovi modelli organizzativi, fino alle competenze emergenti richieste dalle imprese.

Ad aprire l’incontro sono stati Fabio Conocchioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Tonio Di Battista, Prorettore dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara che hanno ribadito l'urgenza di alimentare un dialogo costante tra università e imprese, strumento imprescindibile per colmare il disallineamento di competenze e preparare i giovani alle professioni del futuro.

Grande risalto è stato dato al contest creativo “Un'etichetta per Cantina Zaccagnini Proudly Part of Argea”, illustrato vinto dall'etichetta “Genius loci”, ideata da Andrea Liberatore, studente iscritto al Corso di Studi in Economia, Imprese e Mercati Finanziari dell'Ateneo "G. d'Annunzio". L'opera racconta visivamente un viaggio suggestivo: muove dalle storiche pietre di San Clemente, attraversa i filari della vigna ispirandosi alla filosofia di Joseph Beuys, celebra la sapienza manifatturiera dell'uomo e trova il suo compimento ideale sotto il profilo delle montagne abruzzesi, siglando un perfetto legame tra identità territoriale e cultura d'impresa.

I lavori, moderati da Claudia Pelagatti, Adviser Education e Capitale Umano di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, sono quindi proseguiti con il convegno “Il valore delle connessioni tra imprese, associazioni e università”. Al dibattito hanno preso parte Luciana La Verghetta, Business Development Manager di Randstad HR Solutions, Franca Camplone, Presidente di Federmanager Abruzzo e Molise e Manuel Di Francesco, Presidente di CreaLavoroGiovani, i quali hanno evidenziato come le reti collaborative intersettoriali rappresentino la chiave di volta per incrementare l'occupabilità giovanile.

Successivamente, le aziende partner hanno condiviso i risultati e i fabbisogni emersi dai rispettivi tavoli di lavoro. Sono intervenuti:

• Claudia Liscio, HR Manager, e Fabrizio Caposiena, Sr Specialist Industrial Controlling BP&A di Alfasigma;

• Francesco Carriere, COO Italia e Global Quality Manager di Baomarc;

• Rebecca Bernabei, HR Generalist, e Stefano Di Marco, Head of Supply Chain di Italpannelli;

• Matteo Borghi, Supply Chain Manager & SAP di Perfetti Van Melle;

• Carmen Botti, Direttrice Regionale di Rai Abruzzo.

Al termine del percorso, sono stati 11 gli studenti finalisti che hanno completato i project work, misurandosi direttamente con sfide di business reale. L'evento ha vissuto il suo momento culminante con l'assegnazione dei premi dedicati ai migliori progetti di questa edizione:

l Premio “Top Solutions for Export”, ideato e offerto da Top Solutions, azienda associata guidata da Alessandro Addari, Vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, è stato assegnato al team che ha realizzato il project work “La trasformazione digitale del reporting economico-finanziario” per Alfasigma, composto da Pavel Ansaloni (Economia e Management, Ud’A), Enrico Di Bartolo (Economia e Management, Ud’A) e Alessio Masci (CLEBA - Economia e Business Analytics, Ud’A) per il valore strategico dell’internazionalizzazione e della sua scalabilità nei mercati globali. Il riconoscimento consiste nella partecipazione al “Business Lab for Export”.

Il Premio “Impresa IN Accademia 2026” riconoscimento attribuito al miglior project work dell’edizione, è stato assegnato al team che ha sviluppato il progetto “Next-Gen customer control tower” per Italpannelli. Il gruppo vincitore era composto da Giovanni Lancia (CLEII - Economia e Informatica per l’Impresa, Ud’A), Andrea Liberatore (Economia, Imprese e Mercati Finanziari, Ud’A) e Angelo Salvati (CLEII - Economia e Informatica per l’Impresa, Ud’A). Al team è stato assegnato un premio consistente in un percorso di coaching offerto da Federmanager Abruzzo e Molise e dall’Associazione CreaLavoroGiovani.

Al secondo posto si è classificato il team autore del project work “Qualità e logistica dei componenti da Baomarc Italia a Baomarc Messico” realizzato per Baomarc, composto da Andrea Pio Ciampi (Economia e Management, Ud’A), Luigi Menna (Economia e Management, Ud’A) ed Emanuele Travaglini (Economia e Management, Luiss Guido Carli).

Il terzo posto è stato attribuito al progetto “Servizio Pubblico e generazione digitale” sviluppato per RAI da Jessica Capaldi (CLEII - Economia e Informatica per l’Impresa, Ud’A) e Piera Pacchione (Policies and Governance in Europe, Luiss Guido Carli).

La chiusura dell'evento è stata affidata a Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha espresso profonda soddisfazione: “Impresa IN Accademia si conferma un modello eccellente e consolidato, capace di generare valore concreto per i ragazzi, per le imprese e per l'intero ecosistema produttivo abruzzese. Confidiamo che per il futuro sia confermato l’impegno di tutti i partner nello sviluppo di questo progetto”.