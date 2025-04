Montesilvano celebra l'80° della Liberazione con una Cerimonia Solenne

Il Comune di Montesilvano si prepara a celebrare l'80° anniversario della Liberazione, una data fondamentale che segna la nascita dell'Italia democratica e repubblicana al termine della Seconda Guerra Mondiale. In occasione di questa importante ricorrenza, l'Amministrazione Comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà venerdì 25 aprile.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 11.30 in piazza Quattrocchi, da dove sfilerà la prestigiosa Fanfara dei Bersaglieri. La sfilata percorrerà le vie cittadine per giungere in piazza Montanelli, cuore pulsante della manifestazione. Una volta giunta in piazza Montanelli, la cerimonia proseguirà con un momento di profondo significato: il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, insieme alle autorità istituzionali presenti, procederà alla deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese.

A conclusione della cerimonia, la Fanfara dei Bersaglieri offrirà un emozionante concerto in piazza Montanelli, un'occasione per celebrare con la musica questo giorno così significativo per la storia italiana. In concomitanza con la manifestazione, il Comune di Montesilvano ha predisposto un'apposita ordinanza per garantire la sicurezza e la fluidità dell'evento nella zona adiacente al Monumento ai Caduti.

Per il giorno 25 Aprile dalle ore 9,00 alle ore 13.00, l'ordinanza prevede l’istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di sosta” con rimozione su parte della rotatoria di Piazza I. Montanelli (tratto via S.Pietro/via Muzii escluse - antistante la recinzione del Palazzo Baldoni - incluso il tratto laterale nord alla Piazza e parte di via Muzii (tratto Pzza Quattrocchi/Pzza Montanelli) e sull’intero perimetro adiacente piazza del monumento. Invece, è prevista la chiusura temporanea al traffico (per il tempo minimo necessario al solo passaggio del corteo), di via Muzii nel tratto Piazza Quattrocchi/Piazza Montanelli.

Questa la dichiarazione del sindaco Ottavio De Martinis: “L'80° anniversario della Liberazione rappresenta un momento cruciale per la nostra Nazione, un'occasione per onorare la memoria di chi ha lottato per i valori di libertà, democrazia e giustizia che oggi sono il fondamento della nostra Repubblica. Come amministrazione comunale, sentiamo forte il dovere di celebrare questa ricorrenza con una cerimonia solenne e partecipata. La presenza della Fanfara dei Bersaglieri renderà questo evento ancora più significativo ed emozionante. Invitiamo tutta la cittadinanza di Montesilvano a unirsi a noi in piazza Montanelli per rendere omaggio al nostro passato e rafforzare il nostro impegno per un futuro di pace e prosperità”.