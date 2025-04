Alla scoperta delle orchidee selvatiche e dei fiori spontanei nel Parco Lauretum

Nel weekend del 25, 26 e 27 aprile, il Parco paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino sarà aperto al pubblico per passeggiate naturalistiche alla scoperta del prezioso patrimonio floristico locale e per ammirare le orchidee selvatiche, i gladioli di campo e le altre essenze spontanee che fioriscono in questi luoghi nel periodo primaverile. La passeggiata durerà circa un'ora e inizierà dal Cea di interesse regionale Giardino dei Ligustri con una prima fase introduttiva per spiegare ai visitatori i progetti di restauro naturalistico e il ricco patrimonio arboreo e arbustivo del parco paesaggistico.

A seguire, i visitatori verranno accompagnati nei giardini naturalistici in cui sono presenti le fioriture primaverili. Qui verrà illustrata l'opera di rinaturalizzazione, iniziata nel 2021, che ha permesso di ricostruire le giuste condizioni per lo sviluppo di specie floristiche interessanti come Orchis purpuree e Gladiolus italicus, prima completamente scomparse dal paesaggio locale intorno al centro storico loretese. Proprio l'attenta opera di manutenzione del verde, gestita con alti livelli di professionalità, nel pieno rispetto delle fioriture spontanee, permette di raggiungere grandi risultati nella conservazione, salvaguardia e riproduzione di questi splendidi fiori.

"La rinaturalizzazione di luoghi un tempo in degrado ambientale e sottoposti a continuo disturbo antropico ha ridato alla Natura lo stimolo a sviluppare un paesaggio particolarmente ricco di biodiversità, proprio a ridosso del centro abitato", spiega il curatore dei giardini Alberto Colazilli. "Sono numerose le orchidee selvatiche che fioriscono nei giardini, in aumento ogni anno. Altrettanto incoraggiante è la diffusione dei gladioli selvatici che si vedono fiorire in molti punti del parco paesaggistico a partire da Aprile. I risultati sono stati raggiunti dopo diversi anni di oculata gestione del verde, molto attenta ai dettagli, evitando qualsiasi forma di pulizia radicale. Un lavoro che viene portato avanti costantemente, faticosamente, ma con grandi soddisfazioni".

Turni di visita guidata

25 aprile

Mattina: ore 11:00; 12:00.

Pomeriggio: ore 16:00; 17:00.

26 aprile

Mattina. Ore 11:00.

27 aprile

Mattina: ore 11:00;

Pomeriggio: ore 16:00; 17:00.

Entrata ai giardini in Via Pretara n.24 presso la sede del CEA di interesse regionale Giardino dei Ligustri. Per info e prenotazione scrivere a parcolauretum@gmail.com.