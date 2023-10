Easy wedding: arriva da Scafa lâ€™idea destinata a rivoluzionare il giorno del fatidico sÃ¬

Il progetto, sviluppato dall'imprenditrice abruzzese Ilaria Egizii, sceglie la strada on line per facilitare passo passo il percorso degli sposi verso il fatidico sì.

Easy wedding questo il nome del percorso on line che sta conquistando sempre di più gli utenti.

I numeri con i primi sei mesi di attività alle spalle sono molto incoraggianti con sempre più clienti che si affidano a questo nuovo format, che nei fatti, rappresenta una rivoluzione paradigmatica.

Attraverso una piattaforma on line in costante aggiornamento, Easy Wedding offre alle spose un percorso con 40 tappe dettagliate per poter compiere tutti gli step necessari all'organizzazione di un matrimonio perfetto. Video, consulenze registrate, chiarimenti ed approfondimenti su temi di interesse (addobbi floreali, chiesa, location cerimonia, catering, approfondimenti burocratici) che forniscono il supporto necessario attraverso indicazioni chiare e semplici.

Il lavoro di Easy Wedding si avvale anche dei social dedicati dove si trovano rubriche settimanali ed ulteriori consigli.

"L'idea nasce da una consapevolezza nata con il tempo – dice Ilaria Egizii– la complessità dell'organizzazione di un evento così importante, oltre al costo, richiede l'impiego della risorsa scarsa per eccellenza: il tempo. Dunque parliamo di un'alternativa rispetto alle modalità classiche. Una risorsa con una grande curva di crescita davanti, anche in termini di opportunità per i professionisti del settore".

Meno stress e meno errori, è questa la filosofia della wedding planner Ilaria Egizi.

Easy Wedding rende alla portata di tutti un servizio di alta qualità, riducendone i costi.