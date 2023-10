Masterclass di Gus G. a Pescara

Gus G., leggendario chitarrista heavy metal greco, fondatore della band Firewind ed ex chitarrista di Ozzy Osbourne, terrà una masterclass di chitarra il 25 ottobre presso la scuola di musica Lizard di Pescara.

Gus G è stato indicato nel 2003 come terzo tra i migliori chitarristi al mondo dalla rivista BURRN!.

Nel luglio 2005 rimpiazza temporaneamente Christopher Amott come chitarrista del gruppo musicale melodic death metal Arch Enemy durante i loro concerti all'Ozzfest e collabora dell'album “Doomsday Machine”.

Nel 2009 ha sostituito Zakk Wylde nella band del cantante inglese Ozzy Osbourne con cui ha inciso l'album “Scream”, uscito nel 2010.

Fra le sue altre prestigiose partecipazioni da ricordare quella in una traccia di “Poetry for the Poisoned” dei Kamelot, uscito sempre nel 2010 e per l'assolo in due canzoni (“Fellonies of the Christain Art” e “Life Deprived”) dell'album “In Defiance of Existence” degli Old Man's Child. Con i Firewind ha inciso nove album in studio. Le leggende del power metal greco sono tornate quest’anno con un album dal vivo “Still Raging (20th Anniversary Show”, pubblicato in doppio cd e bluray, registrato nel 2022 al Principal Club Theatre.

Gus G. vanta una serie infinita di collaborazioni illustri ed ha firmato ben cinque grandi album da chitarrista solista. I suoi video didattici su YouTube sono seguiti da centinaia di migliaia di chitarristi.

La “Masterclass” si svolgerà dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso la sede della Associazione Culturale Xperience a Pescara, in via Chieti n. 15, ove si tengono anche le lezioni di musica della Accademia Musicale Lizard. SARANNO SOLO TRENTA i posti disponibili e il costo di partecipazione per i pochi fortunati che riusciranno ad accaparrarsi un posto è di soli 30,00 € (come una normale lezione di strumento!).

Per prenotarsi si può chiamare o mandare un messaggio al direttore della scuola di musica Lizard di Pescara al 320.4428066 o una mail all’indirizzo xperienceaps@hotmail.com avendo cura di lasciare i recapiti per essere ricontattati.