DOCudi Cᴏɴᴄᴏʀsᴏ - Cɪɴᴇᴍᴀ - Dᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛᴀʀɪᴏ 13^ edizione

Si è concluso l’esame dei lavori pervenuti e sono state scelte le opere che verranno proiettate nei sei appuntamenti: nei mesi da Marzo a Maggio 2026.

In programma anche ulteriori due appuntamenti con proiezioni fuori concorso: Cinema e Letteratura - che apre la Rassegna venerdì 20 marzo - e l'EVENTO SPECIALE che concluderà, sabato 9 maggio con le Premiazioni, la edizione 2026 di #DOCudì

DOCudì torna ad occuparsi dei documentari prodotti negli ultimi due anni. Con il Concorso - utilizzando il modello del “festival diffuso” – si propone al pubblico nell’arco di più mesi, con cadenza settimanale, la possibilità di accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine della realtà nelle quali si articola il linguaggio cinematografico documentaristico e nel contempo crea spazi di espressione per quegli autori e quei registi che con intelligenza e coraggio si cimentano nella narrazione e nell’analisi della realtà contemporanea.

Anche quest’anno una sezione in concorso: PANORAMA ITALIANO dedicata ai documentari italiani più interessanti della passata stagione, che hanno partecipato a festival, presentati in sala dagli stessi registi e votati dal pubblico.

Pescara, quindi, vedrà la presenza di registi, sceneggiatori che interverranno alle proiezioni per presentare i propri lavori e, al termine, dibattere con il pubblico presente in sala.

Due i premi finali: il PREMIO del Pubblico per il miglior documentario ed il premio miglior documentario SOCIALE.



INFO nella pagina web https://www.webacma.it/docudi-2026/

L’organizzazione è affidata, anche quest’anno all’A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese), associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000.

