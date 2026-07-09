"Oltre i Limiti": una serata di emozioni, memoria e speranza nel nome di Christopher Thomas Luciani

Una serata intensa, autentica e ricca di emozioni quella andata in scena a Villa Sabucchi con "Oltre i Limiti", l'evento promosso dall'associazione CroX – Per la riscoperta dei valori, nato per ricordare Christopher Thomas Luciani e trasformarne il ricordo in un messaggio di amore, prevenzione, solidarietà e speranza. L'iniziativa, condotta dalla giornalista pubblicista e presentatrice Monica Campoli, ha accompagnato il pubblico in un percorso fatto di testimonianze, musica, danza e racconti di vita, dimostrando come anche le esperienze più difficili possano diventare un'occasione di crescita e di rinascita. Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e della consigliera comunale Valeria Toppetti, che hanno espresso la loro vicinanza all'associazione CroX, sottolineando l'importanza di promuovere i valori del rispetto, della prevenzione e della sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani.

Protagoniste dell'evento anche la presidente dell'Associazione CroX, avv. Cinzia Marganella, e la vicepresidente Valeria Pierfelice, che hanno raccontato la nascita dell'associazione, i suoi obiettivi e il significato di portare avanti ogni giorno il nome e i valori di Christopher. Particolarmente toccante il momento dedicato alla testimonianza di nonna Olga, che ha condiviso con il pubblico il ricordo del nipote, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e di impegno verso gli altri. La serata è stata arricchita dalle esibizioni artistiche della bubble artist Maria Elena Comperti, dalla ballerina Ilaria Mambella, dal cantante Diego Regina e dal cantautore Alex Di Luca (che ha scritto e interpretato la canzone “Crox”), oltre alle coinvolgenti coreografie curate da Erika Morelli insieme ai ragazzi della Round Up, che hanno emozionato il pubblico con performance capaci di raccontare, attraverso il linguaggio dell'arte, il valore della vita e della rinascita.

Nel corso della manifestazione è stato ribadito anche il valore del tesseramento all'associazione CroX, invitando tutti a sostenere concretamente un progetto che ogni giorno si impegna a diffondere la cultura del rispetto, della prevenzione e della riscoperta dei valori. Una serata che ha saputo unire istituzioni, associazioni, artisti e cittadini in un unico grande messaggio: andare oltre i limiti significa scegliere ogni giorno di trasformare il dolore in amore, la memoria in impegno e la speranza in futuro.