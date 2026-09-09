"Futura", proiettato in Campidoglio il cortometraggio sulla donazione degli organi

Avezzano nel cortometraggio sulla donazione degli organi

Avezzano fa da cornice al cortometraggio "Futura", che oggi è stato protagonista a Roma con la proiezione in Campidoglio. L'opera, incentrata sul delicato tema della donazione di organi, porta sullo schermo le bellezze e i luoghi del territorio marsicano. Le riprese hanno infatti coinvolto gli spazi della clinica Di Lorenzo di Avezzano, il lavandeto e la casa di Anna.

L'appuntamento si è aperto nella Sala del Carroccio, dove dalle 10 alle 13 si è tenuto il convegno dal titolo "Futura - Donare è amore che continua". Un incontro capace di unire la forza del cinema alle testimonianze mediche e umane, con l'obiettivo primario di sensibilizzare l'opinione pubblica su un argomento di fondamentale importanza.

Il cortometraggio è diretto da Diletta Laezza e Alessio Paratore, con la fotografia di Giuseppe Russo. Nel cast figurano gli attori principali Diletta Laezza, Tiziana Pompili e Giuseppe Ippoliti. La trama narra l'intensa storia di Anna, una protagonista stremata dalla lunga attesa per un trapianto di cuore e ormai decisa a rinunciare all'intervento. A spezzare la sua profonda rassegnazione sarà l'arrivo improvviso di Futura, personificazione della speranza, che le restituirà il desiderio di vivere.

Il percorso drammaturgico della pellicola è stato illustrato in Campidoglio dallo scrittore Valerio Molinaro. L'evento, promosso dall'onorevole Francesco Carpano, è stato organizzato dalla Red Fashion Talent Agency in collaborazione con Aido Abruzzo e Aido Lazio. La mattinata romana è stata guidata e moderata da Claudio David.

L'Abruzzo è stato ampiamente rappresentato all'incontro, che ha visto la partecipazione dell'onorevole Nazario Pagano, presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali, della dottoressa Daniela Maccarone, coordinatrice del CRT Abruzzo e Molise, del professor Fabio Vistoli del Centro Trapianti dell'Aquila e di Pina Pasetti, presidente di Aido Regione Abruzzo.

Al ricco dibattito hanno preso parte anche il dottor Mariano Feccia del CRT Lazio, i professori Sergio Alfieri e Ugo Boggi del Policlinico Gemelli, la presidente di Aido Lazio Agnese Casini, la presidente provinciale AIDO dell'Aquila Antonella Cavallo, il consigliere regionale AIDO Abruzzo Luciano Pasetti e i rappresentanti delle associazioni Fds e Mases. Tra i presenti figuravano inoltre Gloria De Curtis, Alfredo Cirillo e Nicole Moscariello, oltre all'onorevole Thomas Toffoli per il Vittorio Veneto Film Festival, il quale ha annunciato che "Futura" sarà premiato sabato 12 settembre alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Momento di forte emozione è stato quello regalato dalla testimonianza di Benedetta Catufa: colei che, avendo affrontato in prima persona un trapianto di cuore, ha ispirato gli autori nella creazione del cortometraggio.