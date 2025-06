La sezione Fidapa Pescara elegge i nuovi organi per il biennio â€˜25/â€™27

Domenica 15 giugno, presso la Galleria d’Arte Spazio Bianco di via Regina Margherita, si sono riunite le socie della sezione FIDAPA Pescara per procedere alla elezione dei nuovi organi collegiali per il biennio 2025/2027. Ogni due anni territorialmente sia a livello di sezioni, sia di distretti e anche a livello nazionale si eleggono gli organi collegiali che devono portare avanti e svolgere il tema nazionale e rispettare i requisiti della Federazione.

La Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione e di opinioni politiche. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

In Italia le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali, assicurano la più ampia partecipazione delle loro iscritte alla vita associativa e conformano la loro azione ai principi della BPW International. Le socie Fidapa in Italia sono oltre 10.000 distribuite in oltre 300 sezioni raggruppate in 7 Distretti territoriali.

La commissione elettorale si è riunita alla presenza della Presidente distrettuale Elisabetta Grande. Dopo le operazioni rituali le candidate sono state confermate nei ruoli da loro scelti con un caloroso applauso.

Esse sono:

Presidente Simonetta Paolini

Vice Presidente Rossella De Vito

Segretaria Anna Franca Rossetti

Tesoriera Annachiara Favetta

Consigliere: Giuliana De Nicola, Ilia Di Carlo, Aureliana De Filippis Delfico, Adalgisa Tomasetti, Alessandra Di Pietro,

Revisore: M. Elena Degli eredi, Annamaria Antonel, Michela Di Iorio

Per il biennio, che avrà inizio il primo ottobre 2025, la Past Presidente sarà Maria Luisa Abate attuale Presidente di sezione.