Monopattini e bici, la guida sicura al centro della riunione della commissione Mobilità 

"Con l'arrivo della bella stagione e l'aumento delle temperature, aumenta anche l'utilizzo delle piste ciclabili e più in generale la circolazione delle bici e dei monopattini a cui corrisponde una intensificazione dei controlli sul territorio da parte della polizia locale, ponendo come sempre l'accento sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle normative vigenti, a partire dal Codice della strada". Lo dice la presidente della commissione Sicurezza e Mobilità Maria Luigia Montopolino che stamani ha affrontato la questione durante i lavori della commissione, alla presenza del tenente colonnello Paolo Costantini, della polizia locale.

“I primi dati ci sono arrivati oggi dalla polizia locale: fino ad oggi sono state elevate oltre 250 sanzioni per infrazioni comminate a chi circola con i monopattini senza casco. Questi numeri evidenziano una problematica che, se non affrontata con decisione, può mettere a rischio l'incolumità di chi guida e comunque va tutelata tutta l'utenza debole, compresi i pedoni. Ecco perché è importante capire, in particolare da parte dei giovani, quali sono i rischi derivanti dal mancato rispetto delle regole e quindi dalla guida senza casco o dall'alterazione dei mezzi e dal mancato rispetto dei limiti di velocità. L'obiettivo non è solo sanzionare, ma educare al rispetto delle regole, promuovendo una cultura della guida sicura che tuteli la vita di tutti”, aggiunge.

"La sicurezza sulle nostre strade e piste ciclabili è una priorità assoluta, e se da una parte i controlli servono a reprimere, credo fermamente che la chiave per un cambiamento risieda nella sensibilizzazione e nell'educazione. Spero che i giovani riflettano sull'importanza di guidare in modo responsabile e di rispettare sempre il Codice della Strada. Solo così potremo garantire a tutti di fruire delle nostre piste ciclabili e delle strade più in generale in totale sicurezza. La parola d'ordine deve essere sempre prudenza, per tutti. Io invito i cittadini a collaborare, segnalando eventuali comportamenti pericolosi e adottando sempre una condotta prudente e responsabile".