Associazione Amici di Corso Vittorio Gda – A.P.S.: festeggia un anno dalla costituzione

“credere in sé stessi sapendo di aver ragione nel credere che non tutto è finito”, potrebbe essere questo il motivo conduttore dell’associazione Amici di Corso Vittorio che, ad un anno dalla costituzione, stamattina 10 marzo 2026, hanno deciso di festeggiare presso la pizzeria Spicchio, da poco inaugurata. su Corso Vittorio Emanuele.

I soci si possono definire irriducibili resistenti per la capacità e la caparbietà nel portare aventi le giuste rivendicazioni per far rivivere la strada più importante di Pescara, appunto Corso Vittorio, divenuta oramai terra di nessuno con lavori stradali non finiti e infiniti, microcriminalità sempre più invadente, negozi che chiudono per un’endemica carenza di parcheggi

Nell’anno trascorso l’associazione è stata presente con diverse iniziative come le mimose poste sulle vetrine vuote dei negozi chiusi, i cuori con frasi tutte dedicate alle donne, il gioco delle palline con il sorteggio per ogni acquisto di un premio da riscuotere in uno dei negozi associati e, non ultima, un’importante lotteria che ha avuto il suo clou finale con una grande manifestazione con l’estrazione di premi che hanno reso felici molte persone e che hanno dato respiro con una somma di 1300 euro, ciascuno, sia all’associazione AGBE di Pescara sia alla sezione della protezione civile di Sambuceto.

Stamattina con una magnifica torta, offerta dall’Istituto Alberghiero di Pescara, sempre vicino all’associazione, i soci hanno festeggiato questo primo anno presentando anche una nuova iniziativa Gratta e Vinci con cui ogni acquirente potrà ricevere un dono grattando un biglietto che gli verrà donato dall’esercente del negozio presso cui ha fatto compere.

Il Presidente dell’associazione Antonio Di Giosafat con molto entusiasmo ha tagliato la torta del festeggiamento e ha dichiarato:

“Siamo contenti di festeggiare questo primo anniversario, un anniversario che sancisce la resistenza della nostra associazione, ma soprattutto di quanti la compongono, che siano residenti, che siano commercianti. In un momento in cui il commercio davvero vive un periodo particolare, il commercio vive un momento di grave crisi, poter festeggiare la familiarità che si è creata con i nostri colleghi, con i residenti di Corso Vittorio è per noi importante. Le problematiche quotidianamente non mancano, tutte nuove, che siano il parcheggio, che siano quella della microcriminalità, che siano quelle legate anche a questi lavori interminabili, lavori che dovevano chiudere il 28 febbraio, che per gentile concessione furono bloccati il 20 dicembre per permetterci di fare il Santo Natale, che dovevano riprendere dopo l'Epifania, ma passata l'Epifania tutti i cantieri sono andati via.

Infatti qui non li vediamo più, ci hanno lasciato come ricordo un manto stradale messo alla bella e meglio, con delle grandi buche dove quotidianamente le persone si trovano di inciampare e cadere e noi siamo costretti a fare i servizi di assistenza. Ci auguriamo che la nuova rinnovata amministrazione possa, perché no, rientrare in azione per meglio poter sistemare la nostra Corso Vittorio, auspichiamo come sempre in tavoli di lavoro e perché no nella realizzazione di attività che siano ludiche, culturali e perché no di avvicinamento delle persone che possano ritornare sul Corso Vittorio”.

