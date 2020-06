Grazie ai sindacati il Governo ha impugnato l'ignobile condono

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Salutiamo con un sospiro di sollievo la decisione del governo di impugnare il condono approvato dalla giunta e dalla maggioranza di destra.

Vanno ringraziati i sindacati per essersi sostituiti a un'opposizione di M5S e PD che in consiglio regionale non ha fatto le barricate contro una porcheria del genere.

Auspichiamo che la magistratura apra un'inchiesta su questa norma assolutamente ingiustificabile per verificare quali fossero i beneficiari principali di questa assurda iniziativa legislativa con cui unilateralmente la Regione Abruzzo rinunciava a difendere le proprie ragioni in tutti i contenziosi nei confronti di soggetti privati.

Quali imprese ne avrebbero beneficiato?