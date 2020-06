"Black lives matter”, la manifestazione a Pescara

Anpi Pescara insieme alla Rete Oltre il Ponte, rete di associazioni antifasciste abruzzesi, hanno aderito e organizzato la manifestazione “Black Lives Matter”, in contemporanea con moltissime altre città in tutta Italia.

La manifestazione è stata indetta a livello nazionale da Rete della Conoscenza, Link, Arci e tantissime altre associazioni del mondo studentesco e del sindacato.

A Pescara il sit in si è tenuto sabato 6 giugno in Piazza Sacro Cuore alle ore 18, rispettando il distanziamento sociale e con i dovuti dispositivi di sicurezza individuali, per esprimere solidarietà alle proteste che stanno avvenendo in America e per richiedere verità e giustizia sull’assassinio di George Floyd e tutte le vittime del razzismo e del suprematismo bianco.