Cuccioli gettati in un fosso a Città Sant'Angelo

Questo il primo commento di Norma Di Pentima, responsabile provinciale di Pescara del Movimento Animalista.

"Chiediamo che venga individuato il colpevole dell'infame gesto e che non abbia sconti con la giustizia. Per atti come questi servono pene più severe: i nostri amici a quattro zampe non sono scarpe da buttare, ma compagni di vita che donano incondizionatamente il loro amore senza nulla chiedere in cambio. Prendersela con dei veri e propri neonati, come in questo caso, deve essere un'aggravante. Troppo spesso, purtroppo, chi compie questi atti riesce a farla franca e a cavarsela con una pacca sulla spalla"