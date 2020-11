Montesilvano, in arrivo 240 nuovi pali di pubblica illuminazione

Sul territorio comunale è in corso la sostituzione dei pali di pubblica illuminazione ammalorati e il ripristino, nei prossimi giorni, di nuovi impianti. La manuntezione prevede l'efficientamento energetico in via Aldo Moro, corso Umberto, via Vestina, Montesilvano Colle e il ripristino di pali e linee ammalorate o mancanti in via Gandhi, via Benedetto Croce, via Tevere 12, via Verrotti 27, via Vestina, via Cavallotti, via Aldo Moro, Strada Parco, viale Europa, via dei Ciliegi, via Giuseppe Verdi, via Saline, via Leopardi, via Chieti angolo via Venezia, via Torrente Piomba, Parco Europa 2, Parco Giovanni Paolo II, via Chieti, via Isonzo e piazza Beni. E' prevista l'implementazione di 240 nuovi impianti di pubblica illuminazione e l'interramento di cavi elettrici sospesi presenti in diverse zone della città.

Questa mattina la ditta Conversion & Lighting, appaltatrice della Convenzione CONSIP Servizio Luce 3 si è occupata della sostituzione dei pali sul lungomare.