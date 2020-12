Pescara sarà una delle rotte aeree dell'Aeroporto di Treviso

La pandemia dovuta da Covid-19 ha danneggiato tantissimi settori, dalla ristorazione al turismo passando per i trasporti. La compagnia aerea Ryanair sta pensando ad una ripartenza per la primavera del 2021 e consolida la stretta collaborazione con la regione Veneto e il Gruppo Save (che gestisce gli aeroporti di Verona, Venezia e Treviso) creando una nuova base e offrendo un incremento della connettività fino a 60 rotte in totale, che porteranno oltre 3 milioni di clienti. Delle 60 rotte totali, 18 sono quelle nuove e tutte dedicate allo scalo di Treviso, 45 saranno collegamenti internazionali e i restanti saranno nazionali.

L'aeroporto di Treviso prevede un mix di rotte di business e leisure e le città interessate saranno Alghero, Alicante, Francoforte-Hahn, Paphos, Riga, Tel Aviv, Salonicco, Trapani e Pescara.

"Abbiamo una forte affiliazione con Treviso, dal momento che il primo volo di Ryanair per l’Italia nel 1998 era da Londra Stansted a Treviso.Vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica e la connettività regionale e internazionale in tutto il Paese – ha sottolineato il ceo di Ryanair, Eddie Wilson – Siamo lieti di concludere questo investimento a lungo termine con Save Group nello sviluppo di collegamenti con la Regione Veneto basati su operazioni efficienti e diritti aeroportuali competitivi, aprendo la strada alla crescita del traffico e a nuove rotte nella 15a base italiana di Ryanair. Le recenti notizie sulla disponibilità a breve dei vaccini sono incoraggianti e siamo lieti di continuare a sostenere la crescita della Regione nonostante le attuali sfide della pandemia Covid-19, ma dobbiamo iniziare adesso ad impostare la ripresa."

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi: