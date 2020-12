Consegna pacchi alimentari, Pignoli: "Abbiamo consegnato un centinaio di pacchi alle famiglie bisognose e agli anziani"

Così il capogruppo comunale dell’Udc Massimiliano Pignoli che ricorda come l’iniziativa andrà avanti per tutto il mese di dicembre anche in considerazione dell’ approssimarsi del Natale:

“Siamo veramente soddisfatti perché - spiega Pignoli - solo in questa settimana abbiamo consegnato un centinaio di pacchi alle famiglie bisognose della nostra città e agli anziani soprattutto che non possono uscire di casa. Grazie al grande lavoro che stiamo portando avanti grazie al Mercato Solidale e ai nostri volontari presso il Carrefour di Pescara Portanuova di Piazza D’Angelosante e il Tigre di via Malagrida. Voglio per l’occasione ringraziare per la generosità che stanno dimostrando tutti coloro che, dopo aver fatto la spesa, decidono di lasciare nei nostri carrelli vari generi alimentari nei nostri carrelli come biscotti, zucchero, pelati, bevande, pasta, tonno, farina, merendine, succhi di frutta e altri beni alimentari. Come Udc abbiamo poi deciso

di autotassarsi mettendo nei pacchi dei cioccolatini che abbiamo provveduto ad acquistare. Ci avviciniamo al Natale e in un momento difficile con l’emergenza sanitaria che non molla la presa crediamo che si debba fare ancora di più per le persone che sono oggi in difficoltà e per i cosiddetti nuovi poveri, conseguenza del Covid 19. Andremo avanti per le prossime settimane - spiega ancora il capogruppo dell’Udc- per poter cercare di andare incontro a tutti coloro che, come evidenziato dal modello ISEE, non percepiscono reddito o rientrano nella fascia di bisogno. A tutti coloro che vogliono, c’è anche la possibilità di rivolgersi al numero di telefono 085-428346 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) per poter ricevere il pacco a casa. Invito per l’occasione i cittadini di Pescara a recarsi nei due punti vendita che aderiscono al mercato solidale e a questa nostra iniziativa, per, con un piccolo gesto, aiutare chi è oggi più in difficoltà.”