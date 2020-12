Covid19, a Cepagatti un nuovo decesso e tanti nuovi guariti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Netto calo di positivi a Cepagatti, ma purtroppo si registra un nuovo decesso causa COVID19.

Nella nota diffusa questa mattina sul sito ufficiale del Comune di Cepagatti, leggiamo:

"Aggiornamento COVID, situazione in netto miglioramento: tante persone sono GUARITE dal virus e il numero dei contagiati residenti a Cepagatti è sceso a 51. Nessun ricovero, tutti i casi positivi si trovano presso il loro domicilio.

Purtroppo con immenso dispiacere però dobbiamo comunicare che è deceduto un altro nostro concittadino.

Non abbassiamo la guardia, manteniamo sempre il distanziamento, non facciamo assembramenti e utilizziamo le mascherine. Ognuno di noi raccomandi all’altro che per uscirne presto occorre il buon senso da parte di tutti.

Un caro abbraccio.

Il Sindaco Gino Cantó"

DI SEGUITO RIPORTIAMO QUINDI LO SCHEMA CON I DATI UFFICIALI AGGIORNATI DIFFUSI DALLA ASL:

Positivi UFFICIALI presenti sul territorio di Cepagatti ad oggi 6 DICEMBRE : 51

Dati ufficiali ASL da Marzo al 6 Dicembre:

Positivi totali: 216

Guariti: 156

Deceduti: 9

Si prega massima attenzione e soprattutto il rispetto delle regole da parte di tutti, per poter presto brindare non al nuovo anno, ma alla fine dei contagi sul nostro territorio.

Si ricorda inoltre che AVERE IL COVID NON È UNA VERGOGNA e sono da ammirare tutte quelle persone che hanno dichiarato in maniera spontanea e ufficiale, anche tramite social, di aver contratto il virus, poiché hanno contribuito ad accelerare il tracciamento dei contatti e circoscritto la diffusione del virus.