Coronavirus, in Abruzzo 294 nuovi casi e 11 decessi

Sono 294 i nuovi casi registrati oggi in Abruzzo. In provincia dell'Aquila sono 98 casi, in provincia di Pescara 54, a Chieti 38 e nel Teramano 106. Sono stati effettuati 4701 tamponi, con un tasso di positività del 6.25%.

Nelle ultime 24 ore sono decedute 11 persone, mentre i guariti sono in totale 12'206 (+442), mentre scendono a 17'088 gli attuali positivi (-159).

Diminuiscono a 738 i pazienti ricoverati, di cui 71in terapia intensiva, e a 16350 i positivi in isolamento domiciliare.