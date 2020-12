Scuole, lavori presso al Plesso del Colle e in Via Olona

È stata sostituita una tettoia nel plesso scolastico di Montesilvano Colle, facente parte dell'Istituto Comprensivo Ignazio Silone, comprendente la scuola dell'infanzia e primaria. La copertura esistente necessitava di modifiche strutturali e di manutenzioni per garantire in caso di pioggia un adeguato riparo sia agli studenti che al personale scolastico.

L'Ufficio tecnico comunale ha affidato il progetto e il computo metrico dell'opera alla ditta Carestia Renato di Montesilvano per euro 6.609,19, comprensivo di oneri. Il rup dei lavori è il perito comunale Giuseppe Maggiore. I materiali adoperati per la realizzazione della tettoia sono ferro e acciaio. Il sindaco Ottavio De Martinis si è recato alla scuola per verificare l'opera realizzata e ha salutato una classe della scuola dell'infanzia. Nei prossimi giorni sempre nella stessa scuola partiranno i lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di uscite di emergenza del valore di circa 44mila euro. Il rup dei lavori è il geometra comunale Marco Amadio.

"Stiamo riqualificando alcuni edifici scolastici della città – spiega il sindaco Ottavio De Martinis - con manutenzioni ordinarie e straordinarie. La realizzazione della tettoia nella parte esterna della scuola di Montesilvano Colle è senza dubbio un'opera utile per i bambini e per il personale, che in caso di maltempo potranno proteggersi rifugiandosi sotto la struttura. Sempre nella scuola del Colle sono in programma degli interventi di messa in sicurezza che verranno realizzati a breve. Si tratta di adeguamenti secondo la normativa antincendio, due uscite di emergenza, stessa intervento verrà realizzato nella scuola Di Blasio, questi sono due progetti sono fermi dal 2017. Intanto abbiamo concluso i lavori alla scuola Colonnetta in via Almirante, dove sono state aggiunte altre due aule ed è stato sistemato lo spazio esterno del giardino. Realizzata una nuova aula in viale Abruzzo e ultimata la scuola dell'infanzia di via Almirante. Infine abbiamo ripreso i lavori fermi dal 2010 nel plesso Villa Verrocchio di via Olona, dove stiamo realizzando tre nuove aule che saranno pronte a maggio 2021."