Offerte per aspirapolvere online: quali sono le migliori

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’aspirapolvere è un apparecchio utilizzato comunemente in ogni casa, grazie alle doti di versatilità e potenza, che lo rendono adatto per le pulizie di qualsiasi ambiente e di qualsiasi superficie.

Oggi il mercato propone un vastissimo assortimento di aspirapolvere, soprattuto online, dove è facile trovare soluzioni economiche e vantaggiose e trovare il modello adatto alle proprie esigenze e preferenze personali e alle caratteristiche dell’ambiente di utilizzo.

Le più interessanti offerte di aspirapolvere riguardano soprattutto i bidoni aspiratutto, aspirapolvere dalle caratteristiche professionali utilizzati per le pulizie accurate degli ambienti residenziali, degli uffici e dei luoghi di lavoro in genere.

Questo tipo di aspiratore offre qualità e potenza e consente di mantenere perfettamente pulito qualsiasi ambiente, grazie alla possibilità di aspirare sia i rifiuti solidi che la polvere sottile e i liquidi.

Dotati di numerosi accessori, gli aspiratori professionali sono studiati specificamente per liberare la casa o l’ufficio da polvere, impurità e rifiuti, eliminando acari e sostanze che potrebbero provocare allergia, a vantaggio delle persone che soffrono di problemi respiratori, di anziani e bambini.

Come scegliere l’aspirapolvere ideale per la propria casa

Per scegliere l’aspirapolvere più adatto a mantenere pulita la propria casa occorre considerare prima di tutto le dimensioni dell’ambiente di riferimento e il tipo di rifiuti da aspirare. In un ambiente residenziale si tratta per lo più di polvere, briciole e piccoli rifiuti, e di solito la soluzione ideale è quella di utilizzare un aspirapolvere senza fili o una scopa elettrica.

Gli apparecchi di questo tipo sono molto leggeri, semplici da utilizzare, maneggevoli e facili anche da mantenere puliti. Le scope elettriche senza fili possiedono una batteria rapidamente ricaricabile e spesso possono essere utilizzati sia come aspirapolvere tradizionale che come aspirabriciole per il tavolo.

Si consiglia di scegliere un modello dalle ottime performance e dall’autonomia piuttosto prolungata, con sistema di spegnimento automatico e un serbatoio interno sufficientemente capiente per poter effettuare le pulizie con tranquillità.

Oltre al bidone aspiratutto, ideale soprattutto negli uffici e negli ambienti di lavoro, sono disponibili in commercio anche i classici aspirapolvere a traino, dotati di tubo flessibile e accessori. I modelli con sacchetto interno garantiscono una lunga autonomia di utilizzo, con la necessità di sostituire il sacchetto ad intervalli di tempo piuttosto lunghi.

Anche in questo caso, si raccomanda di verificare la potenza dell’apparecchio, la silenziosità, così come il peso e l’ingombro, poiché durante le operazioni di pulizia deve essere trasportato per tutta la casa. Anche la dotazione di accessori può essere molto importante, soprattutto se nella propria casa siano presenti superfici di diversi materiali, ad esempio piastrelle, cotto, legno, moquette, linoleum e tappeti.

Le alternative all’aspirapolvere classico

Oltre agli aspirapolvere tradizionali, oggi il mercato propone anche lavapavimenti e pulitrici a vapore che permettono di igienizzare la casa rapidamente e con successo.

I pulitori a vapore sono ideali per mantenere le superfici della casa perfettamente sanificate, con un riguardo particolare per il bagno, i sanitari, le piastrelle in ceramica, i vetri e tutti gli spazi della casa in cui necessario rispettare un’igiene rigorosa e al contempo prestare attenzione alla delicatezza del materiale.