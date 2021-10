Pescara: formazione gratuita sull’imprenditoria creativa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono aperte le domande per partecipare al corso di formazione gratuita sull’Imprenditoria Creativa indetto nell’ambito del progetto “Refurbish ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per un futuro sostenibile”.

*Refurbish Ninja è un progetto di innovazione sociale e economia circolare che propone azioni di riqualificazione a partire dallo sviluppo di capacità personali e professionaliper affrontare le sfide presenti della società contemporanea.

Promosso da Metro Olografix, la più antica associazione culturale informatica italiana fondata a Pescara nel 1994 con la collaborazione di Melting Pro, impresa culturale che opera a livello internazionale, il progetto èfinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed inserito nel bando per la riqualificazione urbana e sicurezza nelle periferie (Dpcm 25 maggio 2016) ottenuto dal Comune di Pescara, è destinato ai giovani che vivono situazioni di marginalità.

Selezioniamo 20 giovani under 35 per il laboratorio di imprenditoria creativa della durata di 100 ore che si svolgerà a Pescara a partire dal 15 novembre 2021.

Il laboratorio prevede la formazione e l’accompagnamento, sotto forma di mentoring, per lo sviluppo di abilità imprenditoriali, di competenze e di strumenti utili a progettare una propria impresa sostenibile a livello economico, ambientale e creativo e collocarsi al meglio nel mercato del lavoro. Il percorso verte su una metodologia innovativa, basata sulle dinamiche del processo creativo, che permetterà alle/ai partecipanti di acquisire le capacità e gli strumenti di autovalutazione del proprio potenziale personale e lavorativo in un contesto professionale in continuo cambiamento.

Per essere ammessi i/le candidati/e dovranno avere un’età superiore a 16 anni e inferiore a 36 anni alla data di presentazione della domanda e essere residenti o domiciliati nel Comune di Pescara.

Per maggiori info: https://www.refurbish.ninja/bando-imprenditoria-creativa-refurbish-ninja-2021/

Leggi tutte le informazioni nell’Avviso Pubblico

Scarica qui il modulo di partecipazione e invia la tua domanda entro il 04.11.2021, ore 18.00.

Per qualunque informazione o chiarimento è possibile inviare una mail a info@refurbish.ninja