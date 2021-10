Tutto quello che devi sapere prima di investire in criptovaluta

Criptovaluta è una valuta digitale non sottoposta al controllo di un'istituzione finanziaria centrale (di solito le banche centrali prendono questo ruolo). Invece del conio tradizionale, il conio oppure mining di criptovaluta viene eseguito tramite la risoluzione di complessi algoritmi. Criptovaluta ha ormai passato il periodo in cui la gente era scettica riguardo ad essa fino alla reputazione di essere una moneta sicura e affidabile. Il numero di utenti di criptovaluta in tutto il mondo ha superato 100 milioni. Il prezzo di bitcoin è salito alle stelle nel 2021. Sicuramente un punto valido per farti buttare alla criptovaluta. Ecco le cose che devi sapere prima di investire in criptovaluta e scopri la miglior criptovaluta su cui investire.

Criptovaluta è un buon investimento?

Uno dei vantaggi di avere il portafoglio digitale pieno di criptovaluta è il fatto che non ci sono istituzioni centrali che gestiscono i tuoi fondi. La tecnologia di blockchain è un processo decentralizzato per cui tenere criptovaluta può essere anche più sicuro rispetto alle monete tradizionali. Criptovaluta rappresenta delle buone opportunità d’investimento e può portarti guadagni continui. Soprattutto se scegli il bitcoin che ha avuto le migliori performance negli ultimi 10 anni. D’altra parte, criptovaluta è certamente un asset molto volatile e il prezzo può variare, anche a doppia cifra - a volte in giro di pochi giorni o anche ore. Per esempio, bitcoin registra volatilità media giornaliera anche fino al 2% in alcuni periodi.

Come posso ottenere la criptovaluta?

Adesso che hai scoperto che bitcoin è ‘padre di tutte le criptovalute’, vediamo quali sono i due modi per aggiungerlo nel tuo portafoglio. Puoi semplicemente comprare bitcoin e cliccando su questo link scoprirai il valore bitcoin in tempo reale. Altro modo è far eseguire al tuo processore del computer dei calcoli matematici complessi. Questo si chiama mining e diventa sempre più complesso col passare del tempo. Tranne quello, consuma un’elevata quantità di elettricità. Se decidi di farlo in questo modo, un’altra cosa da prendere in considerazione è il fatto che durante il mining potresti riscontrare dei problemi tecnici hardware. Quindi anche questo deve essere aggiunto al calcolo del numero di mesi o addirittura anni in cui il tuo investimento raggiungerà il punto di pareggio.

Perché bisogno fare la ricerca del mercato di criptovaluta?

C’è tanta gente online che si considera i guru finanziari, vendono criptovaluta tramite i gruppi WhatsApp, Telegram, su Instagram e altri portali. Non credere mai a coloro che non sono consulenti finanziari ufficiali. Invece fai la tua ricerca cominciando soprattutto dai siti ufficiali. Un ottimo punto di partenza è il sito ufficiale di Bitcoin. Ti consiglio anche di guardare i video su Youtube – sono gratuiti e offrono tante informazioni.

Leggi attentamente il white paper della criptovaluta

White paper è un documento formale con lo scopo di spiegare le tecnologie di un progetto. Nell’ambito di criptovaluta contiene dettagli tecnici che vengono letti bene prima di investire in criptovaluta. Danno le informazioni ai potenziali investitori come quale problema risolve il progetto e come funziona, perché il progetto è sulla blockchain, quali sono le tokenomics e le finanze del progetto e così via. In quanto scritto con il linguaggio tecnico complicato, la regola generale è concentrarsi ai concetti principali e analizzarli solo quelli.

Diversificare il tuo portafoglio

Ormai tutto conoscono Bitcoin però non tutti sanno che esistono anche tantissime altre criptovalute. Un’altra criptovaluta che sta diventando sempre più popolare è certamente Ethereum. Aggiungiamo anche la criptovaluta Ripple è abbiamo la nostra ‘santa trinità’ del mercato di criptovalute. Rappresentano un punto fermo di questo mercato già da diversi anni. Altre criptovalute sono giovani per cui non offrono molte garanzie. Questa è la principale ragione per diversificare il tuo portafoglio in quanto il rischio così viene ridotto al minimo. Se una certa criptovaluta dovesse crollare oppure scomparire dal mercato, le altre monete ammortizzerebbero le tue perdite.

Proteggi le tue finanze e chiavi private

Theresa Morrison, consulente finanziario di Tucson, Arizona negli Stati Uniti, consiglia di avere sempre risparmi sufficienti per vivere i prossimi 6 mesi nel caso di perdita dei ricavi mensili. Questa è una buona dritta da riflettere prima di investire in criptovaluta oppure se stai decidendo quanto aggiungere al tuo portafoglio. Una volta che hai aggiunto la criptovaluta nel tuo portafoglio devi prestare massima attenzione a proteggere le tue chiavi private. Se le perdi, non c’è altro modo di accedere alla tua criptovaluta. Se qualcuno viene a sapere le tue chiavi può anche rubarti la criptovaluta.

Detto questo, possiamo concludere che, anche se è una moneta affidabile e sicura e può senz’altro portarti guadagni, dobbiamo sempre dare retta al buon senso e proteggerci dalle truffe online. In fin dei conti, fa sempre sempre del mondo digitale la nostra criptovaluta.