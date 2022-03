Noleggio pullman con autista: che cosa Ã¨ necessario sapere

Quando si ha bisogno del servizio di noleggio pullman con autista per l’organizzazione di un viaggio – sia esso di piacere o di lavoro -, rivolgersi a Genovarent è la soluzione migliore da tutti i punti di vista. La società ligure è presente da anni sul mercato con una notevole varietà di offerte. Il noleggio senza autista e quello con autista possono essere utilizzati in molteplici contesti, anche per congressi e meeting. Da sette anni, inoltre, Genovarent attraverso il brand Gerent Travel è anche agenzia di viaggi.

La programmazione del viaggio

In molte circostanze i pullman costituiscono la soluzione migliore per i viaggi, sia dal punto di vista della convenienza economica che in termini di affidabilità. Dopo aver capito quale mezzo di trasporto conviene usare, dunque, ci si può dedicare alla programmazione del viaggio. In vista di una pianificazione oculata sono numerosi gli aspetti da prendere in considerazione: per esempio occorre definire dove si desidera arrivare e per quanto tempo si ha intenzione di restare, oltre ovviamente a tenere conto del numero di partecipanti e della presenza eventuale di persone con disabilità.

Quali informazioni sono necessarie

Tenendo presenti queste informazioni sarà più semplice trovare il pullman giusto e approfittare di una soluzione in linea con i propri bisogni. La notevole flessibilità, per fortuna, è uno dei punti di forza che caratterizzano il servizio di noleggio degli autobus; un servizio che è al tempo stesso esclusivo e comodo, visto che offre la possibilità di decidere gli itinerari da seguire, di definire gli orari di partenza e di stabilire tutte le tappe, con le eventuali soste intermedie. Tali informazioni, ovviamente, vanno comunicate all’agenzia di viaggi, in modo che poi si possa usufruire di un’offerta su misura, che tenga conto delle eventuali tasse di ingresso, dei costi per il parcheggio, del vitto e dell’alloggio del conducente e, infine, dei pedaggi in autostrada.

Preventivi e pagamenti: le informazioni utili

Dopo aver ricevuto il preventivo da parte dell’agenzia di viaggi, ci si può prendere tutto il tempo di cui si ha bisogno per valutarlo con la massima attenzione, e magari per capire se ci sia bisogno di effettuare dei cambiamenti sugli orari, sulle tappe o sugli itinerari. Una volta stabiliti tutti i dettagli da definire con l’agenzia di viaggi, non rimane altro da fare che provvedere al pagamento, scegliendo il metodo che si preferisce (bonifico bancario o carta di credito).

I pullman più grandi

Un pullman da 30 o da 50 posti è necessario nel caso in cui debbano viaggiare gruppi abbastanza numerosi. Si tratta di una soluzione più conveniente, dal punto di vista economico, rispetto a quella che riguarda l’uso di vetture personali; al tempo stesso, garantisce una flessibilità maggiore rispetto a quello che avviene viaggiando in treno. Con un autobus preso a noleggio infatti si può andare dove si vuole e secondo gli orari che si preferiscono, decidendo quando e dove fermarsi. Il comfort garantito da un bus da 30 o addirittura da 50 posti è unico, anche perché si ha a disposizione tutto lo spazio che occorre per muoversi e per far riposare le gambe.

Che cosa c’è in un autobus da 50 posti

Un autobus di queste dimensioni offre numerosi comfort, come per esempio un grande portabagagli, l’aria condizionata e gli schermi tv, ma anche la toilette, il wifi e le prese di corrente che permettono di ricaricare il telefono. A volte ci sono anche la macchina per il caffè, il frigo minibar e i sedili reclinabili, con tanto di poggiapiedi e braccioli. In ogni caso, chi sta alla guida è un conducente professionista.