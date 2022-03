Ridefinire il proprio ufficio ed il proprio spazio personale per un uomo

Un padre di famiglia ha molti doveri e obblighi che assolve quotidianamente con energia e determinazione. Alla fine di una lunga giornata, dopo che i bimbi sono a letto, a volte sente il bisogno di ritirarsi nel proprio santuario, uno spazio che non appartenga anche agli altri ma che sia veramente suo.

Questo spazio, che gli inglesi chiamano “man cave” e da noi è spesso una commistione di ufficio e luogo di relax è stato a volte deriso come cliché, lo spazio dove gli uomini si siedono insieme per giocare a poker, guardare lo sport in TV, bere birra e mangiare pizza da asporto. Molti spot pubblicitari, spesso in onda in occasione di grandi eventi sportivi, rafforzano questa immagine. Spesso quando lo si raffigura la mente va ad uno scantinato di cemento, mal decorato con qualche poster o lasciato incompiuto con idee mai poi realizzate.

La realtà di una stanza dedicata all’ufficio e al relax è più complessa di questo immagini stereotipate. Per molti di noi questo è un santuario dove gli uomini, a differenza del resto della casa, non devono scendere a compromessi sul suo aspetto e possono utilizzarlo in modo plurifunzionale. Per alcuni è un posto per armeggiare, dove perseguire un hobby, tenendo oggetti che non necessariamente appartengono al resto della casa.

Gli uomini capiscono che i loro hobby, così importanti per il loro benessere, dato che non possiamo vivere una vita priva di interessi oltre al lavoro e alla famiglia, non si adattano necessariamente all'arredamento e al trambusto di una casa familiare, È logico dunque spostarli in uno spazio dedicato a loro, dove non sono un peso e dove possono veramente rilassarsi oltreché lavorare, in modo particolare in questi anni di forzato home office.

Per quanto riguarda l'arredamento, molto è cambiato negli ultimi anni. L'uomo moderno si è evoluto da quei cliché banali che le pubblicità straniere cercano di rafforzare e vuole uno spazio in grado di riflettere il proprio stile. Questo può assumere molte forme diverse. Per alcuni uomini, il proprio ufficio ed il proprio spazio personaledeve essere un chiaro riflesso della loro raffinatezza, con mobili di mogano di classe e un'area dove bere del buon bourbon e fumare un sigaro in compagnia di alcuni amici fidati dopo una giornata di teleconferenze. Forse il modo migliore per definire esteticamente questo spazio è con una carta da parati per ufficio. Esistono però anche tante altre categorie in gradi di riflettere diverse personalità e gusti.

Poiché i design e l'estetica visionaria degli anni '70 stanno tornando di moda, vediamo sempre più spazi decorati con oggetti e decorazioni di design vintage. Questi accessori vengono enfatizzati da una carta da parati appropriata, dato che quei decenni sono stati un momento decisivo per questo tempo di decorazione delle pareti.

Ci sono invece quelli che cercano uno spazio per ritirarsi nelle loro fantasie infantili, decorando le loro pareti con motivi classici di Walt Disney e attrezzando la zona con miniature, pezzi di collezione e giochi per computer. Poiché gli uomini di oggi sono cresciuti quando le sale giochi erano di gran moda, non è raro vedere vecchi giochi arcade come Space Invaders o Pac Man, riadattati e collocati in questispazi con la doppia funzionalità di pezzi di decorazione e giocattoli per giocare e ricordare i tempi passati.

Questi sono solo alcuni esempi, ce ne possono essere molti altri, ma hanno un elemento comune: tendono ad avere un tema e uno stile ben definito. Il modo migliore per raggiungere tale obiettivo, che spesso viene sottovalutato, è quello di decorare le pareti in modo coerente. I rivenditori online di carta da parati offrono una vasta gamma di decorazioni murali che possono adattarsi a quasi ogni tipo di stile. Filtri ben definiti possono aiutarti a scegliere una carta da parati che possa completare perfettamente la tua scelta di stile e riunire tutti quegli elementi che vuoi inserire nel tuo man cave.

Se state per allestire il vostro spazio personale, vi suggeriamo di definire prima quale scopo immaginate, per poi decidere quale immagine intendete proiettare. Una volta che chiarito questo, scegliete una carta da parati che completi questi criteri. Ricordate, al giorno d'oggi non ci si aspetta necessariamente di decorare tutte e quattro le pareti con la carta da parati. Spesso una parete evidenziata con una tappezzeria di design è sufficiente per mettere insieme il look che cercate.