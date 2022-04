Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni a Pescara

Domani, lunedì 25 aprile, si festeggia la Liberazione, quando nel 1945 l'Italia venne liberata dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista.

Per ricordare questo avvenimento storico a Pescara, così come in altre piazze italiane, si svolgeranno delle manifestazioni. La cerimonia avrà luogo in Piazza Garibaldi, alle ore 10:00, con l'affluenza delle autorità militari, civili e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Ci sarà lo schieramento del picchetto d'onore con l'alzabandiera e l'inno nazionale eseguito dagli studenti del Conservatorio di musica “Luisa D'Annunzio” di Pescara. Successivamente ci sarà la Santa Benedizione della corona d'alloro; gli Onori ai Caduti Militari e Civili di tutte le Guerre con la deposizione della corona d'alloro al Monumento dei Caduti.

Gli Studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Pescara effettueranno una riflessione poi le Allocuzioni delle Autorità e la lettura della preghiera ai Caduti.