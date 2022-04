Ucraina e solidarietà: mattinata di minivolley con Avis Montesilvano

Presso la palestra dell’ITC “E. Alessandrini” a Montesilvano, l’Associazione Sportiva Pallavolo Montesilvano 3, insieme ad Avis Montesilvano e Associazione Nazionale Carabinieri, hanno dato vita ad una mattinata all’insegna della solidarietà, dello sport e dell’inclusione.

Bambini ucraini e italiani hanno giocato insieme a minivolley, ricevuto magliette e pantaloncini donati dall’Avis Montesilvano trascorrendo ore di svago e socializzazione con le allenatrici Azzurra Chiavaroli e Valeria Cianciotta.

Il Presidente Avis Montesilvano Roberto Chiavaroli ha così commentato: “Siamo lieti di contribuire a questa manifestazione. Siamo molto legati all’Ucraina, abbiamo comprato medicinali, raccolto beni e soldi anche per altri gruppi di rifugiati. Grazie alla generosità dei nostri donatori ci stiamo dando da fare”. “La libertà è una conquista mai definitiva e anche la pace - sottolinea Chiavaroli - ma non ci può essere pace senza libertà, perchè la pace senza libertà significa sottomissione. Quindi tutta la nostra solidarietà per chi sta combattendo in Ucraina per la libertà di tutti”.

L’evento segue la scia dell’iniziativa dell’associazione sportiva Montesilvano 3 relativa ai corsi gratuiti di minivolley che proseguono con un folto numero di partecipanti ed è stato organizzato nell’ambito dell’avviata raccolta di crowdfunding “Volley e sorrisi per i bimbi ucraini” che continua sulla piattaforma gofundme.com allo scopo di acquistare attrezzature e fornire servizi utili ai bimbi rifugiati. Link: https://gofund.me/385379a1