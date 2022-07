“Pagine d’Arpa”, a Pescara arriva il Maestro Davide Burani

L’Accademia musicale OSA (Officina Scuola Arte), apre la stagione estiva del ciclo di incontri culturali Addetti ai Lavori 2022 con un grande musicista: sabato 9 luglio alle ore 21 Pescara ospita il maestro arpista Davide Burani in “Concerto per Arpa” all’Auditorium Cerulli la Casa delle Arti.

Un primo grande evento per l’Accademia di musica con sede a Pescara presieduta del maestro Manuel Virtù. Un grande concerto d’arpa per uno degli artisti più importanti sulla scena internazionale.

Nato a Modena, Davide Burani è diplomato in pianoforte nel 1996 presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Successivamente ha intrapreso lo studio dell’arpa presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma prima sotto la guida di Francesca Frigotto e poi sotto la guida di Emanuela Degli Esposti, conseguendo prima il diploma tradizionale e poi il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali con il massimo dei voti e lode.

Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, superando le selezioni finali per la categoria “Arpa” nella XI edizione del “Tournoi International de Musique”, aggiudicandosi una menzione d’onore.

Nel 2004 ha vinto, nella categoria arpa, la VII edizione del Festival internazionale “Fivizzano Music World”. Si è esibito in numerosi concerti in Italia e all'estero, collaborando con i direttori d’orchestra Alain Lombard, Julian Kovatchev, Mikhail Pletnev, Zoltán Peskó, Donato Renzetti, etc. e con le attrici Paola Gassman, Lella Costa e Monica Guerritore.

Dal 2014 accompagna il baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali, assieme al gruppo da camera Italian Opera Chamber Orchestra diretto dal M. Paolo Marcarini.

Dal 2009 insegna Arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri – Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

Il costo dei biglietti è pari a 7 euro per gli iscritti all’Accademia e 10 euro per gli esterni. Informazioni e prenotazione biglietti: 3500842441; accademiaosa@libero.it