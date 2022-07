Al via una settimana dedicata all’arte e alla riflessione

Sabato 9 luglio 2022 ore 18.00 inaugurazione “Collettiva dedicata alla pineta dannunziana” all’Aurum di Pescara

Dopo il successo della collettiva realizzata ad inizio anno, dedicata al terribile disastro che ha colpito la nostra amata pineta dannunziana il 1 agosto del 2021, Giorgio Del Bono, presidente dell’associazione culturale “Laboratorio d’Arte” di Pescara, ha deciso di proporre la seconda edizione, in previsione di continuare questo progetto anche negli anni a venire, appunto per “non dimenticare”.

La sensibilità per la natura, l’interesse per il paesaggio incontaminato e il forte legame emotivo nei confronti di quella bellissima area verde colpita dall’incendio, sono stati fonte di ispirazione per gli artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

La mostra “La rinascita nell’arte. Una mostra per non dimenticare” - ospitata a Pescara, nella suggestiva sala Flaiano presso l’Aurum- intende appunto documentare tale attenzione e passione presentando oltre 150 opere tra dipinti, sculture e poesie.

Sabato 9 luglio alle ore 18,00 ci sarà l’inaugurazione, a cura della presentatrice Maria Campilii, tra le autorità il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, Armando Foschi del comune di Pescara. Sarà presente anche Caterina Artese di Italia Nostra , il pomeriggio sarà allietato dalle note del gruppo musicale Eco brand music for exposition di Penne e dalle narrazioni del professor Licio Di Biase responsabile della struttura ospitante.

Per l’occasione è stato realizzato un ricchissimo catalogo che raccoglie oltre 150 foto riproducenti le opere esposte, catalogo che verrà donato agli artisti partecipanti.

E’ possibile visitare la mostra nei seguenti orari:

9,30-12,00/ 16,00-19,00

Ingresso libero

Venerdì 8 luglio prevista una conferenza stampa al comune di Pescara.

Probabile anche una vendita all’asta in favore della pineta.

Un ringraziamento particolare all’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota che ha voluto appoggiare e valorizzare questa iniziativa.

Per info contattare la segreteria organizzativa al seguente numero:

3334838185

Mail : giorgiodelbono28@gmail.com