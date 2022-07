Croce Rossa Italiana: il Comitato di Spoltore approva il bilancio 2021

L'assemblea ordinaria del Comitato di Spoltore della Croce Rossa Italiana ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio 2021, chiuso con un conto economico a pareggio di oltre 400mila euro.



Soddisfazione è stata espressa dal presidente Pierluigi Parisi e dall'intero Consiglio direttivo. In particolare Parisi ha rilevato che "questo bilancio è rappresentativo della grande mole di servizi svolti, pur in un periodo ancora fortemente segnato dalla pandemia. I volontari, i dipendenti e i militari della CRI di Spoltore in realtà non si sono mai fermati, continuando - pur con le tante difficoltà del periodo - ad assicurare la loro vicinanza e il loro impegno all'intera comunità di riferimento".

Il Bilancio di esercizio 2021, certificato dal Revisore dei Conti, dott.ssa Federica Ciabarra, viene affiancato dal Bilancio Sociale 2021 che illustra in maniera esaustiva tutto il lavoro svolto nel corso di un anno dalle donne e dagli uomini della Croce Rossa di Spoltore. Un lavoro che trae ispirazione dai valori fondanti e dai Sette Principi Fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

L'assemblea è stata anche l'occasione per ricordare tutti insieme il collega volontario infermiere Antonio Cecchini, scomparso nel corso del 2021 ed al quale è stato dedicato un minuto di silenzio