Pescara: in auto un uomo con precedenti trovato con un coltello a serramanico

Nel pomeriggio di ieri due uomini ed una donna sono stati sottoposti ad un controllo da parte della Polizia di Stato. Il conducente, con numerosi precedenti e patente revocata è stato trovato con un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm all'interno della macchina della madre.

La donna era in possesso di un involucro contenente 2,4 grammi di eroina nascosto nel calzino. L’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e l’automobile sottoposta a fermo amministrativo. La donna è stata segnalata alla prefettura per il possesso per uso personale di droga con il ritiro immediato della patente.