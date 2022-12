Abete in Via Pepe, il Co.n.al.pa. Pescara: "Basta lavori a ridosso degli alberi"

A distanza di poche ore dal crollo dell'albero in Via Pepe non stanno mancando le polemiche sui lavori vicino i pini. Il Co.n.al.pa. Pescara è contro i lavori a ridosso dei pini:

"Situazione fuori controllo e anche preoccupante", spiega la sezione locale del Co.n.al.pa, "gli alberi cittadini vengono sottoposti in molti casi a interventi molto pericolosi in prossimità della zona critica radicale. Abbiamo foto di svariate situazioni che dimostrano scavi a poca distanza dai colletti. Tutte azioni che inevitabilmente possono indebolire le piante o aggravare ulteriormente problematiche di stabilità.

Il regolamento del verde del comune di Pescara vieta espressamente qualsiasi intervento a ridosso della zona critica radicale degli alberi. Ne abbiamo parlato in tante occasioni. I reportage sono molteplici. Per questo chiediamo al Comune ancora una volta chi sono i tecnici esperti che controllano questi cantieri? Perché scavare a ridosso delle radici degli alberi senza rispettare le distanze? La manomissione degli apparati radicali degli alberi rischia di diventare un fenomeno estremamente pericoloso per la pubblica incolumità dei cittadini di Pescara. Bisogna intervenire al più presto." Conclude il Co.n.al.pa.