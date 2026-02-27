Lavori davanti Snipes Pescara Centro

Un lato di Corso Umberto I, proprio davanti al negozio Snipes al civico 89, è chiuso per lavori in corso, trasformando temporaneamente quella sezione in zona esclusivamente pedonale senza percorso per auto.
L'altro lato della strada rimane aperto, consentendo il passaggio regolare dei veicoli; arrivando dalla stazione centrale i cantieri si trovano sulla sinistra, provenendo dal lato mare sulla destra.
La chiusura riguarda principalmente la mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, ma la durata esatta non è ancora precisata;
si raccomanda attenzione per pedoni, con possibili viabilità alternativa nelle ore di punta.
Per aggiornamenti in tempo reale, consultate i canali ufficiali del Comune di Pescara o le app di traffico locali; un avviso utile per cittadini, pendolari e frequentatori del centro.