Dal Presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco, la comunicazione della prossima assemblea che si terrà a Castel del Monte, uno dei Borghi abruzzesi in provincia de L’Aquila.

Sabato 22 agosto 2020 sarà Castel Del Monte (AQ) ad ospitare l’assemblea dell’Associazione “I Borghi più belli in Italia in Abruzzo e Molise”, i cui soci torneranno a riunirsi dopo l'emergenza sanitaria e il lockdown conseguente alla diffusione del Covid-19, che ha impedito di fatto incontri e lavori di programmazione per la realizzazione delle attività originariamente previste per i mesi scorsi.

Si traccerà un bilancio dei danni economici subiti dagli Operatori turistici a causa dell’epidemia di Covid-19 nel primo semestre del 2020 e saranno rilevati i primi dati di una stagione estiva che sta vedendo i nostri Borghi protagonisti del cosiddetto turismo "locale" e "di prossimità" sul nostro territorio.

Un focus a sé riguarderà le possibilità di Progetti e Finanziamenti Europei per i Borghi, in considerazione del fatto che, a seguito dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, l’Unione Europea ha concesso proroghe per la presentazione di progetti, ma ha previsto anche ulteriori provvedimenti.

Sarà presente all’assemblea Fiorello Primi, Presidente Nazionale del Club de “I Borghi più belli d'Italia”.

Antonio Di Marco – Presidente Associazione, ha dichiarato: