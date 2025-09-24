Maltempo in Abruzzo, disagi all'aeroporto di Pescara: un volo dirottato ad Ancona, altri in ritardo

Disagi all'aeroporto d'Abruzzo a causa del violento acquazzone che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla costa e sull'area metropolitana pescarese. In particolare, il volo Ryanair proveniente da Cagliari è stato dirottato su Ancona a causa delle condizioni meteo avverse; i passeggeri saranno riprotetti dalla compagnia e raggiungeranno Pescara in pullman. Altri voli hanno invece subito dei ritardi.

A Francavilla al Mare un violento acquazzone ha provocato l'allagamento e la conseguente chiusura di diversi sottopassi, oltre a interruzioni dell'energia elettrica. Un'auto è rimasta bloccata in un sottopasso, conducente e vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione del veicolo.

"Uno scroscio improvviso e violento di pioggia, senza alcun preavviso né allerta meteo, ha reso necessaria la chiusura di alcuni sottopassi - ha dichiarato la sindaca, Luisa Russo - Ora quasi tutti sono stati riaperti alla viabilità, tranne un paio in alcune vie secondarie. È previsto a breve anche il ripristino del guasto Enel nella zona sud della città".