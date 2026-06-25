Diorama festival 2026: Spoltore si trasforma in un palcoscenico tra musica, arte e sport urbano

Dopo le tappe di Lettomanoppello e Loreto Aprutino, Diorama festival arriva a Spoltore (Pe) con uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2026 che animerà il borgo sabato 27 giugno e domenica 28. Così interviene Paolo Cicalini ideatore e direttore artistico di Diorama festival: “Spoltore è uno di quei luoghi che negli anni sono diventati parte integrante della storia di Diorama. Un borgo che continua a sorprenderci per la capacità di accogliere linguaggi diversi e di trasformarsi ogni volta in qualcosa di nuovo. Qui convivono musica, arte contemporanea, paesaggio, socialità e persino sport urbano, dimostrando che la cultura può essere un grande spazio di incontro tra comunità differenti. Il concerto di Opez al tramonto, il live di Godblesscomputers nel cuore del centro storico, la collaborazione con Abaq, la mostra ospitata da spazio Iris e tutte le attività diffuse nel borgo raccontano perfettamente la direzione che stiamo seguendo: costruire esperienze capaci di valorizzare i luoghi senza mai snaturarli. Spoltore è la dimostrazione concreta di quanto l'Abruzzo possa essere contemporaneo senza smettere di essere profondamente sé stesso.”

Sabato 27 giugno, dunque, il centro storico si trasformerà in un percorso diffuso tra musica dal vivo, arti visive, incontri e valorizzazione del territorio: il festival si snoderà tra piazze, vicoli, belvedere e spazi culturali in uno dei borghi più suggestivi dell'area metropolitana pescarese. L'assessore alla Cultura e Turismo Nada di Giandomenico dichiara: "Siamo entusiasti di accogliere un evento di questa portata nel nostro centro storico. Il festival rappresenta un'occasione preziosa per fare della cultura uno strumento vivo di coesione, capace di favorire la riscoperta del nostro patrimonio locale e di unire l'intera comunità in un percorso di condivisione e crescita".

Si tratta di un luogo che Diorama conosce bene e che negli anni è diventato un laboratorio naturale per sperimentare nuove forme di dialogo tra cultura contemporanea, paesaggio e comunità. Dal tramonto fino a notte inoltrata, il borgo sarà attraversato da concerti, performance artistiche e momenti di aggregazione pensati per vivere gli spazi pubblici in modo lento, partecipato e condiviso.

Per quanto riguarda la musica: alle ore 18.30 ci sarà Blushu dj set dal balcone della propria abitazione affacciata sul centro storico; Blushu inaugurerà la giornata con una selezione musicale pensata per accompagnare il pubblico lungo i primi momenti del festival. Alle ore 19.00 ci sarà Opez live dal belvedere del torrione: si tratta di uno dei momenti più iconici della giornata. Con il sole che tramonta sulle montagne abruzzesi e lo sguardo che si apre fino al mare Adriatico, Opez porterà il proprio live in uno dei punti panoramici più suggestivi dell'intera regione. Un concerto immersivo, costruito in dialogo con il paesaggio, la luce e l'orizzonte. Dalle 20.30 Dannata balera tra elettronica, ricerca sonora e cultura del ballo accompagnerà il pubblico nel passaggio tra il tramonto e la notte, tornando poi dopo il concerto principale per proseguire la festa nel cuore del borgo.

Alle ore 22.30 ci sarà Godblesscomputers live in piazza D'Albenzio: tra i produttori e performer più apprezzati della scena elettronica italiana contemporanea, Godblesscomputers approda a Spoltore con un live capace di intrecciare elettronica, jazz, ritmi afro e sensibilità melodica in una formula unica e riconoscibile. Un artista che da anni rappresenta uno dei nomi più autorevoli e internazionalmente riconosciuti della musica elettronica italiana.

Per le Arti visive: alle ore 20 ci sarà la performance del progetto "Cugine delle lucertole, parenti dell'argilla" in collaborazione con Abaq – accademia di belle arti dell'Aquila, con Patrizia Cianforlini, Francesca Perniola, Alice Tonelli e a cura di Maurizio Coccia. La direzione artistica è di Gioia Di Girolamo. Prosegue inoltre il percorso della residenza artistica itinerante Diorama x Abaq, che accompagna tutte le tappe del festival attraverso il lavoro dell'artista Stefano Ventilii, impegnato nella costruzione di una narrazione visiva dell'intero viaggio di Diorama attraverso l'Abruzzo. Nello spazio Iris ci sarà "La logica del sogno" mostra a cura di Daniela Pietranico con gli artisti Iulia Ghiță, Giovanni Longo, Beppe Stasi: un percorso espositivo che mette in dialogo immaginazione, memoria e visioni contemporanee attraverso linguaggi e sensibilità differenti. La mostra sarà visitabile durante tutta la durata del Diorama festival.

Dalle ore 18.00 torna nei locali della cultura lo swap party Pescara, iniziativa dedicata al riuso e alla sostenibilità: un invito semplice e concreto a ripensare il rapporto con ciò che indossiamo; è possibile portare uno o più capi che non si utilizzano più e scambiarli con qualcosa che potrà avere una nuova vita. Un gesto piccolo ma significativo, capace di trasformare il consumo in condivisione. Ci sarà lo Spoltore Urban Climbing dalla mattina di sabato 27 e per l'intera giornata di domenica 28 giugno: largo san Giovanni ospiterà una nuova edizione di questa manifestazione dedicata all'arrampicata urbana che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più originali e partecipati del territorio. Per due giorni il borgo si trasformerà in una palestra a cielo aperto, accogliendo appassionati e curiosi in un'esperienza capace di valorizzare il patrimonio urbano attraverso lo sport e la scoperta dei luoghi. Nel pomeriggio del 27, alle ore 17:30 presso lo spazio sociale di via G. Di Marzio, si terrà l'inaugurazione ufficiale della mostra intitolata "I grandi carnivori", un importante momento espositivo volto alla sensibilizzazione e alla conoscenza della fauna montana.

La giornata di domenica 28 giugno entrerà nel vivo della competizione agonistica a partire dalle ore 8:00, con l'apertura ufficiale delle iscrizioni per lo street boulder presso largo san Giovanni. Successivamente, alle ore 11:00, prenderà il via la tanto attesa gara tra le vie del borgo. In contemporanea, sempre alle ore 11:00 ma presso la sala consiliare di via G. Di Marzio, si svolgerà l'incontro culturale dal titolo "In Abruzzo la cultura della montagna incontra la costa", un dibattito incentrato sul legame indissolubile tra le vette abruzzesi e il litorale. Il consigliere delegato ai beni archeologici e paesaggio Cinzia Berardinelli sottolinea: "È fondamentale sostenere e promuovere eventi di questa natura, capaci di valorizzare appieno le bellezze storiche, archeologiche e naturali di Spoltore. Attraverso lo sport e l'arte contemporanea riusciamo a celebrare l'identità profonda del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nel rispetto dell'ambiente e dei nostri luoghi d'interesse".

Il pomeriggio domenicale proseguirà alle ore 15 nella sala consiliare di via G. Di Marzio con la presentazione dei dati statistici del Cnsas relativi all'anno 2025, offrendo un focus fondamentale sul tema della sicurezza in ambiente montano. Alle ore 16:30 l'attenzione si sposterà nuovamente in largo san Giovanni per le decisive finali dello street boulder. A seguire, alle ore 17:30 nella location ci sarà l'attesissimo appuntamento "Manolo - eravamo immortali" che anticiperà la cerimonia finale delle premiazioni, prevista per le ore 19, che chiuderà ufficialmente questa straordinaria due giorni di sport e cultura.