Ciambella e Moscatello: a Castiglione a Casauria si rinnova la tradizione

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Biagio, lâ€™associazione Interpromium e il Comitato Feste, con il patrocinio del Comune di Castiglione a Casauria, intendono rilanciare le due tipicitÃ enogastronomiche del paese attraverso lâ€™istituzione di due premi, due momenti per riconoscere il merito dei produttori amatoriali della ciambella castiglionese e del Moscatello di Castiglione.

Si inizierÃ il 25 gennaio alle 15.30 presso la cantina di Tenuta Secolo IX con La ciambelle de San Biasce - III edizioine, organizzata da Interpromium in collaborazione con lâ€™azienda vitivinicola di cui sopra, e si concluderÃ il 4 febbraio alle ore 17.30 con il IX Premio del Moscatello, presso il Palazzo De Petris-Fraggianni.

Le due competizioni nascono con lâ€™obiettivo di celebrare lâ€™autenticitÃ della Ciambella Castiglionese e del Moscatello di Castiglione, due eccellenze che, insieme, definiscono lâ€™identitÃ gastronomica del paese. Unâ€™iniziativa che vuole riportare al centro i "custodi della ricetta": le famiglie e i produttori amatoriali. I produttori che desiderano mettere alla prova la propria abilitÃ , potranno iscriversi gratuitamente. Due giurie apposite, nei due giorni, valuteranno i prodotti e decreteranno i vincitori.