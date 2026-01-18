Partecipa a Pescara News

Ciambella e Moscatello: a Castiglione a Casauria si rinnova la tradizione

Redazione
Gusto
In occasione dei festeggiamenti in onore di San Biagio, lâ€™associazione Interpromium e il Comitato Feste, con il patrocinio del Comune di Castiglione a Casauria, intendono rilanciare le due tipicitÃ  enogastronomiche del paese attraverso lâ€™istituzione di due premi, due momenti per riconoscere il merito dei produttori amatoriali della ciambella castiglionese e del Moscatello di Castiglione. 

Si inizierÃ  il 25 gennaio alle 15.30 presso la cantina di Tenuta Secolo IX con La ciambelle de San Biasce - III edizioine, organizzata da Interpromium in collaborazione con lâ€™azienda vitivinicola di cui sopra, e si concluderÃ  il 4 febbraio alle ore 17.30 con il IX Premio del Moscatello, presso il Palazzo De Petris-Fraggianni. 

Le due competizioni nascono con lâ€™obiettivo di celebrare lâ€™autenticitÃ  della Ciambella Castiglionese e del Moscatello di Castiglione, due eccellenze che, insieme, definiscono lâ€™identitÃ  gastronomica del paese. Unâ€™iniziativa che vuole riportare al centro i "custodi della ricetta": le famiglie e i produttori amatoriali. I produttori che desiderano mettere alla prova la propria abilitÃ , potranno iscriversi gratuitamente. Due giurie apposite, nei due giorni, valuteranno i prodotti e decreteranno i vincitori. 

"Con queste iniziative non vogliamo solo premiare la ciambella o il Moscatello migliori, ma riattivare i forni e le cantine della nostra memoria collettiva", dichiarano i rappresentanti delle associazioni. â€œVogliamo che sia la comunitÃ  stessa a farsi portavoce della bellezza e della bontÃ  dei nostri prodotti".

