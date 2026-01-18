Le canzoni giuste ft. Domenico Bini: "Spoiler" è il singolo manifesto pop-metal che non ti aspetti

“Spoiler” è il nuovo brano che non ti aspetti firmato “Le canzoni giuste” e uscito il 16 gennaio, l’ultimo che anticipa l’album “Sotto La Panca”, previsto per marzo. Dopo “Benito” e “Sushi 3000” che ha riscosso grande successo sui social, diventando la colonna sonora della nuova coreografia di Tohru Dance, la band di Pescara torna a far parlare di sé, scegliendo questa volta come featuring il chitarrista metal più famoso del web, ovvero Domenico Bini.

Brano ironico e irriverente, “Spoiler” trasforma l’ossessione contemporanea per le serie tv in un vero e proprio manifesto pop-metal. Con un linguaggio tagliente e immaginifico, il protagonista confessa di essere un “drogato di serie”, capace di divorare stagioni intere in breve tempo per poi usare gli spoiler come arma psicologica. Il tono è teatrale, sarcastico, a tratti dark, ma sempre guidato da una scrittura vivida e immediata.

Il featuring con Domenico Bini, chitarrista e compositore heavy metal cult, aggiunge al pezzo una dimensione sonora più aggressiva e iconica: riff incisivi, dinamiche esplosive e un’attitudine da maratoneta rock che amplifica perfettamente la narrativa del testo. Il risultato è una traccia che unisce storytelling contemporaneo, estetica meme-culture e un’energia musicale che strizza l’occhio tanto alla scena alternative quanto al mondo dei content-addicted.

“Spoiler” parla a chi vive di binge-watching, fandom e cliffhanger, trasformando un vizio moderno in un’esperienza musicale esagerata, catartica e irresistibilmente divertente.