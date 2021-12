L'Aterno-Manthoné e l'Istituto Comprensivo 1 in concerto per il progetto "El Sistema"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Aterno Manthoné, diretto da Michela Terrigni, e il Comprensivo Pescara 1, diretto da Teresa Ascione, sono gli istituti scolastici protagonisti del progetto europeo “El Sistema: il metodo Abreu come prevenzione del disagio giovanile”, ideato dal maestro Manfredo Di Crescenzo.

Domenica 19 dicembre, alle 12, nell’aula magna della scuola di via Tiburtina, si terrà il concerto Momenti musicali Natale 2021, che rappresenta uno dei pilastri dell’iniziativa finanziata dal programma Erasmus + dell’Unione europea, ideata da Di Crescenzo.

L’obiettivo principale è quello di sviluppare un’attività di animazione giovanile legata all’educazione musicale tramite il metodo Abreu, con particolare riferimento ai giovani in situazione di svantaggio economico, sociale e culturale, all’interno di un partenariato internazionale che coinvolge tre associazioni di tre diversi Paesi europei: Italia, Spagna e Portogallo. Un altro elemento importante, oltre al piano artistico, è anche la dimensione globale per la crescita e lo sviluppo della personalità e dell’autostima dei ragazzi, la consapevolezza del senso d’appartenenza a un gruppo, in stretta relazione con la musica.

La partecipazione alle lezioni, la disponibilità dello strumento musicale, tutti i viaggi e i soggiorni nelle scuole partner del Progetto, in Portogallo e Spagna, sono assolutamente gratuiti.

I docenti dell’orchestra sono: Valeria Vadini, Silvia Monti, Ioana Alexandra Mocan, Clara Deheza, Sandra Rojas, Alessio Rinaldi, Francesco D’Egidio, Tiziano Patacchini, Angelo Petrelli, Leo Cornacchia. Quelli del coro: Anastasia Abryutina, Elena Hristova. La coordinatrice del progetto è Tiziana Perna mentre il responsabile è Manfredo Di Crescenzo.

I ragazzi del comprensivo 1 nel coro: Gabriele Cataldo, Vittoria Ciarelli, Vittoria Giuliani, Arina Mesmcheriakova, Annachiara Mezzanotte, Francesco Mincarini, Karima Nessak, Elisea Torello.

Studenti del comprensivo 1 nell’orchestra: Emanuele Capricci, Yao Xin Chen, Tommaso Colalongo, Yasmine Antonella D’Angelo, Omar D’Incecco, Bryan Galoppando, Lucia Gregori, Carlo Infante, Benedetta Liberatore, Gioia Mucaj, Ababacar Noyde, Angelica Nunzi, Damaris Palincas, Sharon Perrini, Peter Peters, Alessandro Poberezhny, Simone Portacci, Miriana Ranalli.

Studenti dell’Aterno Manthoné nell’orchestra: Dante Campanella, Gaia D’Angelo, Matteo Di Cerchio Gregoraci, Francesco Di Marco, Francesca Di Marcoberardino, Emanuele Diomajuta, Laura Donatelli, Maria Francesca Kaloyanova, Kandy Ndoye, Federica Pace, Caterina Taricani