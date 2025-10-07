I Negrita mercoledì 12 novembre al teatro Massimo

Il prossimo 12 novembre alle 21 i NEGRITA saranno in formazione completa sul palco del Teatro Massimo di Pescara con il loro “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”. Concerto organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Vivaticket www.vivaticket.com e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “Canzoni per Anni Spietati”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

Dopo il successo delle date primaverili nei club (che hanno registrato diversi sold out ottenendo ottime critiche che sottolineavano la potenza della band dal vivo) e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta. Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

“Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025” è prodotto e organizzato da MC2Live. Radio Capital e Rockol sono media partner del tour. Il percorso dei Negrita è iniziato il 10 marzo 1994 con l'uscita del loro album di debutto “NEGRITA”. Da allora la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane. Brani come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio" e “In Ogni Atomo” testimoniano la loro prolifica e influente carriera.

A questi brani si aggiungono quelli contenuti nell’ultimo album tra cui il primo estratto “Non Esistono Innocenti Amico Mio” (brano che da una parte riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, confermando uno sguardo attento e critico sul mondo e le sue contraddizioni, e dall’altra si distingue per la sua carica emotiva che cresce lungo un testo che non lascia spazio a illusioni ma invita piuttosto a guardare in faccia le verità scomode) e il successivo “Noi Siamo gli Altri”, un punto fermo su chi sono e cosa vogliono dire i Negrita, un manifesto che rappresenta il cuore del concept album, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell'autenticità.