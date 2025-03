Pignoli: "Nessun video girato nel mio assessorato"

“I filmati e le immagini diffusi a mezzo stampa e sui social, su presunti balletti e video su TikTok effettuati all’interno del Comune, non afferiscono a personale dipendente dell’amministrazione. Essendo stato tirato in ballo, anche sui social, smentisco categoricamente che il video in questione (peraltro risalente ad anni fa) sia stato girato all’interno degli uffici del mio assessorato". Lo dice l'assessore Massimiliano Pignoli.

"Ritengo", prosegue Pignoli, "che il danno d’immagine creato alla mia persona, all’assessorato che guido e all’amministrazione comunale nella sua interezza non sia affatto riconducibile alle presenze nel mio staff, come asserisce la stampa: la lesione dell’immagine del Comune è determinata, invece, dalle pubblicazioni delle ultime ore, ahimè non verificate in questi uffici. Pertanto, nelle prossime ore consegnerò tutto il materiale a disposizione dell’Ente ai miei legali di fiducia, La Morgia e Navelli, dalle missive pervenute a Palazzo di città alle risposte puntuali che sono state fornite nel tempo da tutti gli uffici e organismi del Comune coinvolti. Aggiungo che nessuno lavora abusivamente all’interno del mio assessorato né tanto meno negli uffici comunali: pesanti illazioni", sottolinea Pignoli, "sulle quali mi riservo di adire le vie legali".